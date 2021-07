Le prince Harry “mis en place” par la reine pour “langage grossier” lors d’une dispute contre Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Cela fait trois ans que le duc et la duchesse de Sussex se sont mariés à la chapelle St George du château de Windsor, mais le jour de leur mariage est toujours inoubliable. Meghan portait le magnifique diadème en diamant de la reine Mary lors de sa journée spéciale, mais cela aurait été à l’origine de beaucoup de stress et de contrariété avec la reine et le personnel royal. Il y a eu des rapports d’une dispute entre la reine et Meghan et Harry lorsque le monarque ne l’aurait apparemment pas laissée porter un diadème qu’elle avait choisi.

Certains initiés ont déclaré que Meghan voulait porter un diadème en émeraude, mais la reine a choisi celui en diamant de la reine Mary.

Cependant, l’auteur royal Omid Scobie a affirmé que ce n’était pas ce qui s’était passé et a déclaré que la réunion s’était en fait bien déroulée.

M. Scobie a déclaré à “The Royal Beat” de True Royalty TV que la réunion avait en fait été un énorme succès.

Il a déclaré: “La sélection de diadèmes s’est merveilleusement bien déroulée. La reine était très heureuse, Meghan était très heureuse.”

Cependant, M. Scobie a déclaré que même si la décision elle-même s’était bien déroulée, il y avait eu un “drame” dans les semaines qui ont suivi.

Il a affirmé que la couturière et amie proche du monarque, Angela Kelly, rendait les choses très difficiles lorsqu’il s’agissait d’organiser les essayages.

Il a ajouté: “Le drame a eu lieu par la suite lorsque Meghan a voulu essayer ce diadème avec son coiffeur, car il y a beaucoup de technologie qui entre dans cela.

“Ils ont dû faire une expérience avec ça avant le jour du mariage.

“Le coiffeur est venu de l’étranger, il y avait un rendez-vous à Buckingham Palace, mais personne n’était là.”

LIRE LA SUITE : Meghan Markle « n’a pas écouté » les conseils de Camilla sur la vie royale : « La tempête passera !

M. Scobie a affirmé qu’Harry avait été appelé pour sauver la journée après que Meghan eut eu du mal à organiser une réservation.

Il a déclaré: “Chaque fois, Angela Kelly n’était pas disponible pour organiser cela, pour faciliter cela, malgré son accord.

“C’est arrivé au point où le personnel autour de Harry et Meghan s’arrachait les cheveux parce que le mariage était dans quelques semaines, des mois s’étaient écoulés à ce stade.

“Harry a dû intervenir. Il a appelé sa grand-mère et lui a dit:” Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette femme doit faire en sorte que cela fonctionne pour ma future femme “.

“Harry a estimé qu’il y avait des personnes au sein de l’institution qui ne reculeraient devant rien pour au moins rendre la vie de Meghan difficile.

“Meghan n’a pu réessayer le diadème que quelques jours avant le mariage.”

Mme Kelly aurait eu le cœur brisé par les informations selon lesquelles elle avait été volontairement difficile, mais a juré de ne rien dire qui « bouleverserait la famille royale ».

Mais l’intervention de Harry aurait déclenché une réaction furieuse lorsque la reine l’a découvert.

Une source royale a déclaré au MailOnline en mai: “Angela a essentiellement dit:” Je suis vraiment désolé, ce n’est pas comme ça que ça marche. ” Il y a un protocole en place pour ces bijoux.

“Ils sont gardés sous clé et sous clé. Vous ne pouvez pas vous présenter et exiger d’avoir le diadème simplement parce que votre coiffeur se trouve en ville.”

L’initié a affirmé que le duc avait utilisé un “langage grossier” dans sa réponse, ce qui a incité la reine à le faire participer à une réunion privée.

La source a ajouté: “Il a été fermement remis à sa place. Il avait été carrément impoli.”