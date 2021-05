Le prince Harry ne devrait PAS retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex devrait apparaître aux côtés de son frère, le prince William, lors de l’événement au palais de Kensington le 1er juillet. Cette journée spéciale marquera également ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana. Mais la présence d’Harry a été mise en doute après qu’il aurait reçu une réception glaciale de la part de membres de la famille royale lors des funérailles de son grand-père, le prince Philip, le mois dernier.

Le service à Windsor était la première fois qu’Harry retournait au Royaume-Uni depuis qu’il avait quitté la famille royale il y a plus d’un an, il est également intervenu un peu plus d’un mois après la diffusion de l’interview à la bombe du Sussex avec Oprah Winfrey.

Meghan Markle est également enceinte de leur deuxième enfant, ce qui pourrait compliquer davantage les préparatifs de voyage du duc, qui vit maintenant en Californie.

Un sondage ultérieur auprès de plus de 5000 lecteurs d’Express.co.uk a révélé que la majorité des gens pensent qu’Harry ne devrait pas assister à l’événement.

L’enquête en ligne a eu lieu le 1er mai de 10 h 17 à 22 h et a demandé à 5 554 lecteurs d’Express.co.uk: «Le prince Harry devrait-il retourner au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana?»

Un énorme 80 pour cent (4 463) des répondants ont pensé que le duc ne devrait pas être présent et ont voté «non».

Seulement 19 pour cent (1 009) des participants pensaient qu’il devrait aller voter «oui».

Pendant ce temps, un pour cent (82) est resté incertain et a déclaré ne pas savoir.

Un certain nombre de lecteurs en ligne ont fait part de leurs opinions dans la section commentaires de l’histoire du sondage.

Un lecteur a écrit: “Non, il ne devrait revenir à aucun moment.”

Un deuxième utilisateur a dit: “NON, pas intéressé.”

Un troisième a ajouté: «Absolument AUCUN CHEMIN devrait-il assister à l’événement … il ne fait plus partie de la famille royale et devrait être exclu de toutes les cérémonies publiques impliquant des membres de cette famille.»

Pendant ce temps, d’autres n’étaient pas d’accord, un lecteur a déclaré: «Il devrait être présent, même s’il était mal à l’aise, c’est la bonne chose à faire par respect pour sa mère, de la même manière qu’il a assisté aux funérailles de son grand-père.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: les restes “ Snivelling ” ont reçu l’ordre d’arrêter de “ saper le Royaume-Uni ”

Russell Myers, le rédacteur royal du Daily Mirror, a déclaré à talkRADIO: “Certains quartiers de la famille lui ont donné un accueil glacial et peut-être que cela l’a quelque peu choqué.”

M. Myers a même suggéré à Harry d’utiliser la naissance de son deuxième enfant comme une «excuse commode» pour ne pas se présenter «et faire face à la famille».

Le dévoilement de la statue devrait avoir lieu au jardin englouti du palais de Kensington le 1er juillet.