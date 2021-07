Le prince Harry ne laissera « personne dans la famille royale indemne » avec des mémoires révélatrices | Royale | Nouvelles

Les mémoires du prince Harry « coûteront cher », selon un expert

Harry a poursuivi sa campagne médiatique et publicitaire cette semaine après avoir révélé qu’il écrivait un mémoire. Prévu pour être publié en 2022 – l’année du jubilé de platine de la reine – il a déclaré que le livre serait écrit, “pas comme le prince que je suis né, mais comme l’homme que je suis devenu”. Son contenu exact n’est pas encore clair.

Mais on pense qu’il couvrira son enfance aux yeux du public, son service militaire en Afghanistan et son parcours pour devenir l’époux de Meghan Markle et le père d’Archie et Lilibet.

Certains commentateurs royaux ont suggéré qu’une attention particulière serait accordée à la mort de sa mère, la princesse Diana.

Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a affirmé qu’aucun membre de la Firme ne sortira du livre “indemne”.

Il a déclaré que même si Harry pouvait répondre à ses propres doutes et échecs, il jetterait sans aucun doute une honte supplémentaire sur sa famille compte tenu du contenu de ses récentes interviews diffusées.

Prince Harry: le royal ne devrait laisser aucun membre de la famille royale “indemne” (Image: PA)

Vie privée : pour la première fois de sa vie, Harry a dû travailler pour son argent (Image : GETTY)

S’adressant au podcast ‘Pod Save the Queen’, animé par Anne Gripper, il a déclaré: “C’est peut-être l’occasion pour lui d’avoir une certaine contrition dans ses actions.

“Si tel est le cas, j’imagine qu’il sera largement applaudi pour ces efforts.

“Cependant, personne ne s’en sortira indemne ici.

“Peut-être que c’est une sorte de thérapie pour Harry, il sent qu’il peut se décharger.

“Mais personne dans la famille royale ne s’en sortira indemne et je pense que cela vous dira pourquoi il y a un tel degré de nervosité à propos de ce livre.”

JUSTIN: La princesse Charlene et le prince Albert de Monaco “au bord du divorce”

Invictus Games : il travaille actuellement sur le documentaire Netflix, « Heart of Invictus » (Image : GETTY)

Il a poursuivi en notant comment Meghan et Harry, en quittant la famille l’année dernière, avaient promis de ” défendre les valeurs de Sa Majesté la Reine “.

M. Myers a poursuivi: “Alors, est-ce conforme au respect des valeurs?

“D’un côté, on pourrait dire qu’il est fidèle à lui-même et qu’il l’utilise comme une forme de thérapie, il le fait pour la charité, c’est altruiste.

“Mais, d’un autre côté, est en train de saccager votre famille… peut-être que cela n’arrivera pas, mais c’est ce qui se passe actuellement.”

L’accord pour ses mémoires conclu avec Penguin Random House est estimé à 14 millions de livres sterling.

Penguin a décrit le livre comme « intime et sincère ».

A NE PAS MANQUER

La reine peut dépouiller Harry et Meghan de leurs titres – mais il y a un hic [REPORT]

Avertissement royal : ” Cela ne se terminera pas bien “, prévient Harry d’un ex-député américain [INSIGHT]

Lilibet Diana: Buckingham Palace fait face à une enquête sur la liste de succession du site Web [ANALYSIS]

Famille royale: la firme est probablement sur les crochets (Image: GETTY)

Prince William : Les deux frères lors du dévoilement de la statue de leur mère ce mois-ci (Image : GETTY)

Ils ont poursuivi: “Le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont contribué à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de son enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, le prince Harry offrent un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.”

Harry a dit qu’il était “profondément reconnaissant” d’avoir eu la chance de raconter son histoire.

Il a ajouté qu’il était “excité que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique”.

Romance royale: ils sont mariés depuis trois ans après s’être rencontrés pour la première fois en 2016 (Image: Express Newspapers)

Si l’on se fie à ses interviews diffusées, le livre promet d’être plein d’affirmations et de révélations.

L’apparition la plus controversée est survenue lorsque Meghan et lui se sont assis avec l’animatrice de talk-show américaine et amie proche Oprah Winfrey.

Ici, ils ont visé plusieurs allégations contre la famille royale, notamment le racisme et l’échec à aider Meghan dans ses problèmes de santé mentale.

Oprah Winfrey: Leur interview explosive avec l’animateur de talk-show a envoyé des ondes de choc dans le monde entier (Image: GETTY)

Puis, pas une semaine après les funérailles du prince Philip, Harry a parlé sur le podcast “Armchair Expert”, où il a affirmé que l’éducation de Charles par la reine et Philip avait entaché négativement sa propre enfance, décrivant ce qui lui avait été transmis comme ” douleur et souffrance génétiques ».

Plus tard dans la semaine, il est apparu dans le premier épisode de sa nouvelle série et de celle de Mme Winfrey, “The Me You Can’t See”, confessant son combat contre la santé mentale et étant dans un mode “combat ou fuite” constant à cause de la vie royale.