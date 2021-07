Le prince Harry « ne peut pas continuer à blâmer sa famille » pour les « problèmes » qu’il a eus dans sa jeunesse | Royale | Nouvelles

Le prince Harry doit cesser de « blâmer son éducation et ses parents pour tout » après que ses récentes apparitions dans les médias aient attaqué les compétences parentales du prince Charles. Un expert royal a déclaré que même si le duc de Sussex “avait eu du mal” dans son enfance, il devait assumer la responsabilité de ses propres actions et cesser de blâmer la famille royale pour toutes les difficultés qu’il a subies.

Jonathan Sacerdoti a déclaré: “Harry a parlé de sa relation avec le prince Charles qui était tout sauf facile de grandir, et rappelez-vous qu’Harry a eu du mal à grandir.”

“Sa mère est morte dans cet accident de voiture, tuée par l’accident de voiture avec les paparazzis qui la poursuivaient à travers Paris, il a dû marcher après son cercueil dans ce cortège funèbre alors qu’il n’avait que 12 ans.”

“Il a également eu beaucoup de problèmes en grandissant et je pense que le prince Charles a été blâmé par lui dans certaines de ses récentes interviews pour sa mauvaise parentalité. Harry l’a très précisément souligné.”

“Donc, la relation n’est pas géniale entre les deux mais je pense que Harry, comme tous les hommes adultes, ne peut pas continuer à blâmer son éducation et ses parents pour tout.”

Il a poursuivi: “N’oublions pas que ce type qui s’est présenté comme un modèle de l’antiracisme s’est une fois déguisé en nazi dans une fête et a une fois adressé à l’un de ses collègues de l’armée un mot raciste pour pakistanais.”

“Harry lui-même n’est pas innocent du racisme, Harry lui-même n’est pas une âme innocente, il y a eu cette soirée de strip-tease à Vegas dans laquelle il a même été photographié.”

“Le gars a lui-même eu beaucoup de problèmes et n’a pas besoin de continuer à blâmer sa famille.”

Au cours d’une interview de 90 minutes pour le podcast Armchair Expert de Dax Shephard, le prince Harry a fait plusieurs commentaires sur le prince Charles et son éducation.

Il a dit : « Certainement, en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être endurées, je vais m’assurer de briser ce cycle donc que je ne le transmets pas.”

Le duc a parlé à plusieurs reprises de « douleurs et souffrances génétiques » qui ont été transmises dans la famille royale.

Dans une fouille perçue à la fois chez la reine et le prince Charles, il a déclaré: “Soudain, j’ai commencé à tout reconstituer et à dire” OK, c’est donc là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je sais cela de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants ? »

Il a également comparé la vie au sein de la famille royale au fait d’être dans The Truman Show et d’être coincé dans un zoo.

Au cours d’une autre interview pour sa série Apple TV + et celle d’Oprah Winfrey ” The Me You Can’t See “, le prince Harry a parlé de sa frustration face à la réticence du prince Charles à lutter contre l’intrusion des médias que lui et son frère William ont été contraints de subir alors qu’ils étaient enfants et jeunes. adultes.

La relation entre les deux est tendue depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé qu’ils se retireraient de la famille royale en 2020.

En parlant à Oprah Winfrey pour leur interview explosive en mars, le duc a révélé que son père avait “cessé de prendre mes appels” et m’avait “coupé financièrement”.

Alors que le prince Harry est rentré au Royaume-Uni à deux reprises au cours des derniers mois, les pourparlers de réconciliation à huis clos auraient été improductifs.