Le prince Harry ne se concentre pas sur la faille du prince William, affirme un expert de la famille royale | Royale | Nouvelles

Les tensions entre Harry et William sont devenues de plus en plus apparentes au cours des dernières années, en particulier depuis que les Sussex ont démissionné de la famille royale en 2020.

En mars, alors qu’il était interviewé par Oprah Winfrey pour CBS, Harry a affirmé que William était “piégé” dans le système royal.

S’adressant au magazine Sunday Times, un « ami proche » de William a riposté, qualifiant le commentaire de « loin de la réalité ».

Kinsey Schofield, basé à Los Angeles, qui dirige le site Web royal “To Di For Daily”, a affirmé que les frères étaient à “différentes étapes” de leur vie.

S’adressant au Daily Mirror, elle a déclaré : « Je ne suis toujours pas convaincue qu’une réconciliation se profile.

“Il semble que le prince William soit occupé à essayer de soutenir sa famille à travers la mort et le scandale tandis que le prince Harry se concentre sur des projets qui sont financièrement bénéfiques.”

Elle a ajouté plus tard: «Décès, naissances, cérémonies du souvenir, nous considérons tout cela comme un nouveau départ ou une opportunité de relations renouvelées, mais la réalité est que tous ces moments importants se produisent dans une tornade de Sussex PR qui fait des ravages sur la famille royale.

“Il est difficile de regarder au-delà de certaines des révélations récentes alors que vous êtes encore en train de ramasser les morceaux.”

William et Harry ont été réunis, pour la première fois depuis que les Sussex ont déménagé en Californie, le 17 avril pour les funérailles du prince Philip.

Les frères ont été vus en train de se parler après le service, à la chapelle St George du château de Windsor.

Elle a ajouté: “Cela m’a été transmis par Harry.

“Ce sont des conversations que la famille a eues avec lui.”

Harry a confirmé qu’une discussion avait eu lieu, commentant : « Cette conversation, je ne la partagerai jamais.

“A l’époque, c’était gênant, j’étais un peu choqué.”

En réponse, le palais de Buckingham a publié une rare déclaration au nom de la reine.

Il exprimait sa tristesse pour la souffrance de Meghan, mais ajoutait que “certains souvenirs peuvent différer” sur les événements décrits.

En juillet, il a été révélé que Harry écrivait un mémoire, révélant les « hauts et les bas » de sa vie.

Le livre est publié par Penguin Random House, qui a également publié le livre pour enfants de Meghan « The Bench » plus tôt cette année.

Dans une déclaration, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.”