Le prince Harry «ne s’inquiète pas» des critiques alors que Duke fait allusion à d’autres révélations royales | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Katie Nicholl discute des commentaires de Royal

Le duc de Sussex a stupéfié les sphères royales en portant un autre coup brutal à la famille royale la semaine dernière. Il est apparu sur le podcast de la star hollywoodienne Dax Shepard, “ Armchair Expert ”, et a parlé franchement de sa bataille pour la santé mentale. Bien qu’il ait précédemment affirmé que le prince William l’avait aidé à rechercher une thérapie, Harry a déclaré que c’était sa femme Meghan Markle qui l’avait encouragé à chercher de l’aide pendant leur mariage.

Il a également déclaré que sa décision de quitter la famille royale était motivée par le désir de briser le cycle de «douleur et souffrance génétiques» dont il avait hérité du prince Charles et de ses grands-parents, la reine et le prince Philip.

Tout en remettant en question sa relation avec ses parents royaux, le duc de Sussex a également souligné à quel point faire partie de l’entreprise revenait à vivre dans “ The Truman Show ” ou à être une exposition dans un zoo.

Puis, anticipant la réaction généralisée de ses commentaires, Harry laissa entendre que d’autres révélations pourraient être en cours.

Il a dit: «Vous ne pouvez jamais le prédire.

«Bien que probablement dans ce cas, vous le pouvez probablement.

«Mais cela ne m’inquiète plus. J’en avais peur.

Le vœu subtil du prince Harry dans le podcast de continuer à s’exprimer alors que les réactions négatives “ encouragent ” Duke (Image: .)

Harry avec William et son cousin Peter aux funérailles de Philip en avril (Image: .)

«Maintenant, c’est presque comme les mêmes groupes de personnes qui s’en prennent si négativement ou qui essaient de le retourner contre vous ou de le transformer en arme et affectent donc tant d’autres millions de personnes de [speaking out]. »

Il a ajouté: «En fait, [it] m’encourage à parler davantage.

On pense que l’approche franche d’Harry à son entretien avec Oprah Winfrey en mars – où il a dit que sa famille était «piégée» dans la monarchie – n’a fait qu’empirer sa relation fracturée avec Charles et William.

Bien qu’il soit retourné brièvement au Royaume-Uni en avril pour assister aux funérailles de Philip, il y avait des tensions palpables entre le duc rebelle et le reste de sa famille.

On dit que Charles et William ont même refusé de parler à Harry sans témoins pour éviter toute erreur de communication que les Sussex pourraient transmettre à leur amie, la radiodiffuseur Gayle King.

L’interview a également déclenché des appels pour que Harry et Meghan soient dépouillés de leurs titres de duc et de duchesse de Sussex.

La popularité du couple au Royaume-Uni a également considérablement chuté, 48% des Britanniques ayant une opinion négative du duc selon YouGov, marquant la première fois que l’attitude du public a été négative à l’égard de Harry.

LIRE LA SUITE: Le changement de marque de Kate et William est probablement une “ collaboration Instagram ”

Harry a discuté du «cycle» de la «douleur génétique» de sa famille (Image: .)

Harry a retracé des années de «douleur» jusqu’à ses grands-parents et ses parents (Image: .)

Certains commentateurs royaux pensent qu’il y a un risque qu’Harry repousse les fans s’il continue à discuter de sa misère au palais également.

L’animateur de Sky News Australia, Nick Reece, a également souligné: «Le fait qu’il parle de santé mentale est une chose positive.

«Mais, comme vous, je me demande combien d’exclusivités médiatiques nous pouvons traverser où il parle fondamentalement de la même chose, à savoir sa rupture avec la famille royale.

«À un moment donné, les gens vont en avoir assez.»

Cependant, Harry a suggéré dans le podcast que lorsqu’il reçoit un examen minutieux, il a tendance à regarder ceux qui le critiquent plutôt que ses propres actions.

NE MANQUEZ PAS

Harry a copié les actes blessants de Diana mais veut briser le “ cycle de la douleur ” [EXPLAINED]

Meghan et Harry critiqués pour leur stratégie de confidentialité sur la nouvelle photo d’Archie [EXPOSED]

Les allégations de thérapie de Meghan et Harry sont en contradiction l’une avec l’autre [INSIGHT]



Harry et Meghan ont stupéfié le monde avec leur interview d’Oprah Winfrey (Image: .)

S’adressant aux animateurs de podcast, il a déclaré: «Les mêmes personnes qui commencent dans le même fauteuil, ce qui est comme, écoutez, je vais être vulnérable.

«Si je suis attaqué pour cela, voyons qui m’attaque réellement.

«Quelle est leur histoire? Quel est leur programme? »

Il a ajouté qu’en ce qui concerne les trolls des médias sociaux, il prend un moment pour «être conscient de ce que cela me fait», avant de regarder ceux qui se sont prononcés contre lui et d’essayer de leur montrer un peu de «compassion». .

Il a ajouté: «Ce qui est vraiment difficile lorsque vous êtes victime de ces abus, comme des abus vils et toxiques. Mais la réalité est, dites-vous, retournez-le.

Harry et Meghan ont affirmé qu’ils se sentaient «piégés» en tant que membres de la famille royale (Image: .)

Harry a parlé de sa santé mentale dans un podcast avec Dax Shepard (Image: .)

Harry a déjà expliqué à quel point le fait d’être sous les projecteurs en tant que membre de la famille royale lui pesait lourdement.

Pourtant, les Sussex se sont depuis alignés sur l’élite hollywoodienne, notamment Oprah et Gayle King.

Lui et Meghan ont également cessé d’utiliser les médias sociaux après que leurs négociations Megxit aient signifié qu’ils ne pouvaient plus utiliser leurs comptes Sussex Royal.

Malgré le démarrage de leur nouvelle plate-forme, Archewell, le couple n’est pas revenu sur les réseaux sociaux et a plutôt fait campagne contre la cyberintimidation.

La biographie de Pro-Sussex, Finding Freedom, a affirmé qu’Harry avait l’habitude de lire les commentaires à son sujet en ligne et que «son estomac se nouait dans le même nœud à chaque fois qu’il les voyait».