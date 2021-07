Le prince Harry oblige des amis à publier des magazines militaires chez lui en Californie | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, qui a passé dix ans dans les forces armées et a combattu vaillamment en Afghanistan, “veut garder un œil attentif sur les développements”, ont-ils déclaré, et a fait la demande deux mois seulement après avoir été officiellement déchu de ses rôles militaires cérémoniels.

Les publications incluent le magazine Soldier, la publication officielle de l’armée britannique, RAF News et Air Clues, avec les magazines officiels de la RAF, la publication d’approvisionnement du ministère de la Défense Desider et même Sanctuary, qui rend compte de l’agenda vert du ministère de la Défense.

Curieusement, ne figurent pas sur la liste Navy News, le magazine de la Royal Navy, ou Globe and Laurel – la voix officielle des Royal Marines.

En octobre de l’année dernière, le Sunday Express a révélé qu’Harry ne serait pas autorisé à conserver son rôle convoité de chef honoraire des Royal Marines après sa décision de quitter la vie de royal et de vivre en Amérique du Nord avec sa femme, Meghan Markle.

Au cours du soi-disant sommet de Sandringham, au cours duquel il a rencontré la reine, le prince William et le prince Charles pour mettre au point des dispositions pour sa nouvelle vie, il a été proposé qu’il soit temporairement déchu de tous les parrainages royaux, les deux parties acceptant de revoir les options. après 12 mois.

Ceux-ci comprenaient également le commandant honoraire de l’Air de la RAF Honington dans le Suffolk et le commodore en chef des petits navires et de la plongée, Royal Naval Command.

L’accord a amené Harry à dire au commandant général des Royal Marines, Matthew Holmes, qu’il était “dévasté que je doive démissionner”, ajoutant: “Je sens que je laisse tomber les gens, mais je n’avais pas le choix.”

Alors qu’il avait espéré reprendre ses fonctions, la décision de le révoquer définitivement de son poste cher de capitaine général des Royal Marines – décerné en 2017 par son grand-père, le prince Philip – a été prise trois mois avant cette date limite, en tant que chefs de la Royal Navy en privé a concédé qu’ils ne voyaient “aucune raison de modifier les dispositions actuelles” à moins qu’il ne décide de vivre en Grande-Bretagne à temps plein.

Cela a été confirmé en février, lorsque Buckingham Palace a annoncé que : “En s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public.”

Une source a déclaré hier soir : « Le duc de Sussex a fait cette demande lors de sa visite en Grande-Bretagne en avril, alors qu’il assistait aux funérailles de son grand-père.

“Bien qu’il ne soit pas un abonné direct à ces publications, il a fait tout son possible pour demander qu’elles soient envoyées chez lui à Los Angeles.

“Bien qu’il soit vrai que la liste n’inclut ni la Royal Navy ni la publication des Royal Marines, il est possible qu’il s’en procure par d’autres moyens.”

La semaine dernière, il a été affirmé que le père de deux enfants, un partisan passionné des forces armées et fondateur des Jeux Invictus, était tellement en colère contre la décision qu’il a accepté la désormais tristement célèbre interview d’Oprah moins de 24 heures plus tard.

“Harry et Meghan étaient très fâchés avant Oprah parce que la séparation finale du Megxit venait d’être signée, ce qui impliquait que Harry ne garde pas les rôles militaires”, aurait déclaré une source.

Hier soir, l’auteur royal Margaret Holder a déclaré : « Le fait qu’il veuille ces magazines montre que ses liens avec les forces armées britanniques continuent d’être profonds.

«Ce furent les années les plus productives de sa vie et l’élément de service public qui signifiait clairement le plus pour lui.»

Un porte-parole du duc de Sussex a été contacté, mais n’a pas répondu à l’invitation à commenter.