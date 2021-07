Le prince Harry panique à propos de l’hommage à la princesse Diana – “Nous n’étions pas sûrs” | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry accueille les prix WellChild à Kew Gardens

Le prince Harry a exprimé hier son soulagement de pouvoir célébrer ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère avec cet événement spécial. Le duc de Sussex s’est rendu à Kew Gardens, dans le sud-ouest de Londres, pour assister aux WellChild Awards.

Là, on lui a posé des questions sur le dévoilement de la statue d’aujourd’hui, BONJOUR ! magazine a écrit.

Il a déclaré à un invité lors de l’événement: “Je suis tellement content que nous puissions le faire le jour de ce qui aurait été son anniversaire, nous n’étions pas sûrs de pouvoir le faire.”

Le prince Harry, qui est devenu le parrain de WellChild en 2007, a fait une apparition surprise lors de la garden-party privée organisée par l’association pour célébrer les jeunes exceptionnels pour leurs réalisations et remercier les travailleurs de la santé qui s’occupent d’eux.

Lors de l’événement COVID-safe, le duc de Sussex a parlé avec émotion de l’organisation et a déclaré que devenir père le faisait se sentir encore plus connecté aux enfants et aux familles soutenus par WellChild.

Hier, le prince Harry a assisté à une garden-party à Londres (Image: GETTY)

La statue de la princesse Diana a été placée dans le Sunken Garden (Image: GETTY)

Il a déclaré : « Depuis qu’il est devenu patron de WellChild en 2007, cette organisation et les personnes qui la composent occupent une place extraordinairement spéciale dans mon cœur.

“Je n’étais pas père à l’époque, et pourtant les histoires de ces enfants et de ces parents transcendaient cela.

“Je n’avais pas besoin d’être papa pour ressentir l’impact de ce travail inestimable.

“Maintenant, en tant que père de deux enfants, je me sens d’autant plus connecté, inspiré et impressionné par la résilience de ces familles, qui relèvent des défis indescriptibles avec le soutien de WellChild.”

Le duc est devenu père pour la première fois en mai 2019, lorsqu’il a accueilli Archie Harrison.

Le prince Harry et le prince William se rencontrent aujourd’hui (Image: GETTY)

Le mois dernier, le 4 juin, Meghan a donné naissance à la fille du couple, Lilibet Diana.

Lors de l’événement, Harry a salué le travail que WellChild a continué de faire pendant la pandémie de coronavirus.

Il a déclaré: “La santé de nos enfants, de nous tous, n’aurait pas pu être plus au premier plan de nos esprits au cours de l’année écoulée.

“Et, tout au long de cette période, la communauté WellChild a donné l’exemple sur la façon de se présenter et d’agir avec compassion les uns pour les autres.

Le prince Harry aurait reçu la visite de la reine vendredi (Image: GETTY)

Le prince Harry quittant Kew Gardens après avoir assisté à la garden-party (Image: PA)

“Je ne pourrais pas être plus fier d’être ici, de rencontrer les lauréats du prix WellChild de cette année, de remercier les infirmières et les médecins pour tout ce qu’ils font et de célébrer ces familles extraordinaires.”

Le duc n’était pas le seul visage bien connu à l’événement, car il a été rejoint à la garden-party par plusieurs célébrités, dont les musiciens Ed Sheeran et Ronnie Wood, la présentatrice Amanda Holden et le danseur AJ Pritchard.

Le prince Harry a atterri au Royaume-Uni vendredi et est resté en isolement à Frogmore Cottage pendant cinq jours.

Peu de temps après son arrivée à Windsor, Harry aurait reçu la visite de la reine, dont la voiture a été vue se dirigeant vers Frogmore Cottage.

Le prince Harry est sixième sur le trône (Image: EXPRESS)

À la suite de ce qui a été surnommé Megxit, le duc et la duchesse ont dû renoncer à tous leurs parrainages royaux et militaires.

Cependant, ils ont été autorisés à garder des liens avec toutes leurs autres organisations caritatives, y compris WellChild.

Tout au long de la pandémie, le duc est resté en contact avec cette organisation via des appels vidéo et téléphoniques.

Par exemple, le 4 décembre, il a rencontré un groupe de jeunes inspirants qui ont remporté les WellChild Awards pour savoir comment ils faisaient face à la pandémie et comment l’organisation les avait aidés.