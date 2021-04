Le prince Harry parle à Charles et Eugénie alors qu’il prévoit de revenir – mais Meghan ne le rejoindra pas | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, se prépare à retourner au Royaume-Uni pour la première fois en plus d’un an après le décès de son grand-père, le prince Philip, duc d’Édimbourg vendredi. Harry et sa femme Meghan Markle, 39 ans, ont déménagé en Californie à la suite de leur démission royale l’année dernière et ne sont pas retournés en Grande-Bretagne depuis. Selon des initiés royaux, le duc de Sussex a parlé à un certain nombre de membres de la famille royale avant son retour et devrait faire le voyage sans sa femme très enceinte et son fils d’un an, Archie Harrison.

Le duc de Sussex aurait parlé à son père, le prince Charles, 72 ans, et à ses cousins ​​la princesse Beatrice, 32 ans, et la princesse Eugénie, 31 ans, à la suite de l’annonce de la mort de Philip à 12 heures hier.

Une source a déclaré au Daily Mirror: “Il a dit qu’il voulait être avec tout le monde et qu’il prenait déjà des dispositions pour rentrer à la maison.”

Le retour de Harry au Royaume-Uni devrait se produire quelques semaines à peine après l’interview explosive de Meghan Markle et d’Oprah Winfrey qui a quitté la maison royale sous le choc.

Harry est connu pour avoir beaucoup aimé son défunt grand-père Philip et a reçu l’un des titres militaires les plus précieux du duc lors de sa retraite de la vie publique en 2017.

LIRE LA SUITE: Mémorial du prince Philip: Gun rend hommage à Duke à travers le Royaume-Uni aujourd’hui

À sa retraite, le duc d’Édimbourg a confié à Harry son rôle de capitaine général des Royal Marines.

Un titre que le duc aurait été contrarié d’avoir à abandonner suite à la décision de lui et de Meghan de quitter la monarchie.

Meghan et Harry ont rendu hommage au duc d’Édimbourg vendredi en publiant une brève déclaration sur leur site Web Archewell.

L’hommage se lisait comme suit: «À la mémoire de Son Altesse Royale le duc d’Édimbourg 1921-2021.

“Merci pour votre service … vous nous manquerez beaucoup.”