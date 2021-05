Le prince Harry parle de la «honte» ressentie par les familles pour avoir échoué à leurs proches à cause de leur santé mentale | Royal | Nouvelles

Le duc parlait du dernier épisode de la série documentaire Apple TV + The Me You Can’t See: A Path Forward qui a été diffusé jeudi. L’épisode a pris la forme d’une mairie virtuelle et a inclus la participation de Glenn Close. L’actrice hollywoodienne et le duc ont discuté de ce que les membres de la famille ressentent souvent lorsqu’ils apprennent que leurs proches souffrent de problèmes de santé mentale.

Harry a dit: “En tant que parents, en tant que frères et sœurs, certainement d’après ce que j’ai appris – il y a un élément de honte que nous ressentons, parce que nous sommes comme, comment pourrions-nous ne pas l’avoir vu?

“Comment n’avons-nous pas su? Comment ne vous êtes-vous pas senti assez à l’aise pour venir me voir et partager cela avec moi?

“Mais nous savons tous, quand les gens souffrent et que les gens se débattent, que nous sommes tous incroyablement doués pour le dissimuler pour ceux qui savent que nous le dissimulons.”

Dans un épisode précédent, Harry a décrit comment il avait appris l’étendue de la dépression de Meghan, lorsqu’elle avait décidé de lui parler de ses pensées suicidaires.

Harry a dit à Oprah Winfrey: “J’ai un peu honte de la façon dont je les ai traités [the thoughts].

«J’avais honte que ça se soit détérioré à ce point. J’avais honte d’aller dans ma famille».

LIRE LA SUITE: L’interview du prince Harry a envoyé des “ tremblements sismiques ” à travers la famille royale

“Mais qu’est-ce que tu [want] pour dire que vous êtes là.

“Écoutez, parce qu’écouter et participer à cette conversation est sans aucun doute la meilleure première étape que vous puissiez franchir.”