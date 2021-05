Le prince Harry parle de «œillères» venant avec privilège – «Je me suis toujours senti différent» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry discute de son installation en 2013

Le prince Harry a reconnu la position privilégiée que sa naissance dans la famille royale lui a donnée lors du dernier épisode du podcast Armchair Expert. Tout en disant que le privilège vous donne des “oeillères”, il a dit que les siens “n’étaient jamais particulièrement en ligne droite”.

Le duc de Sussex a discuté avec les hôtes Dax Shepard et Monica Padman des actes de compassion et de la façon dont le fait d’aider les autres l’a aidé à se sentir mieux, même lorsqu’il se débattait.

Parlant de l’un de ses projets les plus réussis, la Fondation Invictus Games, Harry a déclaré: “Quand j’ai créé les Jeux Invictus, par exemple, pour des militaires blessés de, aujourd’hui, 20 pays différents, quand je l’ai commencé, j’étais va créer cette plateforme parce que je sais que le sport réhabilite les gens, à la fois physiquement, émotionnellement et mentalement ».

“Mais une fois que j’ai commencé à le faire, une fois que j’ai commencé à voir les progrès et l’impact, j’ai soudainement été comme” wow, guérir les autres me guérit “.

«Et je pense que c’est à ce moment-là que la compassion entre en jeu pour nous tous, c’est-à-dire qu’une fois que vous avez souffert, vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre souffre.

Le prince Harry est apparu sur le podcast Armchair Expert (Image: GETTY)

Le prince Harry a déclaré que le privilège “ vous donne des œillères ” (Image: GETTY)

M. Shepard a déclaré: “Et c’est un acte estimable, c’est quelque chose dont vous pouvez être fier.”

Après avoir expliqué comment aider les autres peut être un acte égoïste, mais positif, car cela permet aux gens de se sentir mieux, le prince Harry a ajouté: “Je pense que certaines personnes pensent que vous ne pouvez vraiment avoir cet élément de compassion que pour les amis ou pour les gens que vous voir au jour le jour, mais en réalité, le service est universel.

“Où que vous alliez, vous allez trouver quelque chose que vous pouvez connecter avec quelqu’un d’autre.”

En accord, M. Shepard a déclaré: “Vous êtes né dans un palais, vous êtes un prince – quelque chose aurait pu vous être utile, il n’est pas nécessaire que ce soit quelqu’un qui a une tasse à la main pour demander de la monnaie.

Le prince Harry a participé à un épisode du podcast co-animé par Dax Shepard (Image: GETTY)

“Tout le monde a besoin d’un coup de main, tout le monde a besoin d’une oreille.”

Harry a ensuite rappelé ce que Mme Padman lui avait dit plus tôt dans le podcast.

Le co-animateur a dit qu’Harry avait rencontré, en tant que royal actif, des gens à travers le Commonwealth qui étaient dans une “situation bien pire” que lui à certains égards mais qui aussi “à certains égards, ils avaient plus de liberté que vous”.

Le prince Harry lors d’une visite en Australie (Image: GETTY)

Harry a ensuite poursuivi: “Je me sens beaucoup plus connecté avec ces personnes libres dont vous parliez, les personnes émotionnellement libres et je suppose que les personnes libres systémiques, je me sens beaucoup plus connectée aux personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai travaillé dans certaines régions d’Afrique, en Nouvelle-Zélande, en Australie. , Au Canada et où qu’elle se trouve.

«Et j’ai de la chance comme ça, parce que le privilège vous donne des oeillères, les miennes n’ont jamais été particulièrement droites, je me suis toujours sentie différente.

Au cours de ce podcast, le prince Harry a également révélé qu’il ne voulait pas être un royal de travail dans la vingtaine.

Il a expliqué: «Au début de ma vingtaine, c’était le cas de ‘Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, regarde ce que ça a fait à ma mère.

Le prince Harry est sixième sur le trône (Image: EXPRESS)

«Comment vais-je jamais m’installer et avoir une femme et une famille alors que je sais que cela va se reproduire.

“” Parce que je sais, j’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial, je sais comment cette opération se déroule et comment elle fonctionne, et je ne veux pas en faire partie “.”

Cependant, a-t-il ajouté, la thérapie l’a aidé à tirer le meilleur parti de sa position et à utiliser son privilège pour aider les autres.

Sur Armchair Expert, Harry a également discuté de l’examen minutieux des médias et de la «folie» qu’il a vécue avec des drones et des paparazzi placés à l’extérieur de la maison dans laquelle il séjournait à Los Angeles au printemps 2020 avant d’emménager dans sa maison à Santa Barbara.

Le prince Harry lors d’une visite royale officielle au Belize (Image: GETTY)

Il a également partagé comment, au début de sa relation avec Meghan, ils se sont rencontrés une fois dans un supermarché de Londres.

Il a déclaré: «La première fois que Meghan et moi nous sommes rencontrés pour qu’elle vienne et reste avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché à Londres, faisant semblant de ne pas nous connaître, en nous envoyant des textos de l’autre côté des allées.

«Il y a des gens qui me regardent, me lancent tous ces regards bizarres, viennent vers moi et me disent« salut ».

«Je lui ai envoyé un texto en disant ‘est-ce la bonne’, et elle a dit ‘non tu veux du papier parchemin’, et je me suis dit ‘où est le papier parchemin?!’

“J’avais une casquette de baseball, regardant le sol, essayant de rester incognito. C’est incroyable de voir combien de chewing-gum vous voyez, c’est un gâchis!”