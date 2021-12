Le prince Harry parle de son nouveau travail

Depuis qu’il a démissionné en tant que membre actif de la famille royale britannique aux côtés de Meghan Markle, le prince Harry a dû trouver de nouvelles façons de gagner de l’argent. En plus d’écrire des mémoires et un partenariat lucratif avec Netflix, le prince Harry a également annoncé qu’il travaillerait en tant que responsable de l’impact de BetterUp, une start-up de coaching d’employés et de santé mentale à croissance rapide dans la Silicon Valley. Fondé en 2013, le cabinet met en relation ses clients avec son réseau de plus de 2000 coachs. L’entreprise est évaluée à 1,73 milliard de dollars.

Dans une nouvelle interview avec Fast Company, le prince Harry a parlé de son travail chez BetterUp et de son adéquation avec sa passion pour l’amélioration des traitements de santé mentale dans le monde. « Quand j’ai commencé avec BetterUp, il y avait [some] les domaines clés sur lesquels je me suis concentré : promouvoir la sensibilisation et la sensibilisation à la santé mentale, guider la mission sociale et l’impact de BetterUp, influencer la vision de la plate-forme, de la communauté et de l’expérience des membres de BetterUp, [and] développer la communauté mondiale de leadership éclairé, de coachs, de clients et de membres de BetterUp grâce à la sensibilisation et à la planification stratégique », a déclaré Harry. « Les objectifs et la mission de mon travail n’ont pas changé, mais au jour le jour, chez BetterUp, nous avons pu parler plus fort de la mission, toucher plus de personnes et généralement partager avec plus de monde pourquoi le travail associé à la forme mentale est si important, et comment aider les autres à atteindre leurs performances optimales a un impact positif sur le monde entier. »

Harry a également parlé de la récente Grande démission, avec plus de personnes quittant leur emploi en 2021 que jamais auparavant, et de la façon dont la santé mentale joue un rôle dans ce phénomène. « Bien qu’en apparence, il semble que ces deux dernières années aient mis tous ces problèmes au premier plan, la réalité est que ces luttes et ces problèmes se préparent depuis un certain temps », a expliqué Harry. « Nous ne sommes qu’au début de l’éveil de la santé mentale. Ce travail n’a jamais été aussi important parce que les gens y prêtent enfin attention, et une grande partie de cette mission consiste à sensibiliser et à continuer d’être le pionnier de la conversation. »

« En fait, j’ai découvert récemment, grâce à une conversation avec [BetterUp science board member] Adam Grant, que la plupart des démissions que vous mentionnez ne sont pas toutes mauvaises. En fait, c’est un signe qu’avec la conscience de soi vient le besoin de changement « , a poursuivi Harry. » De nombreuses personnes dans le monde ont été bloquées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles mettent leur santé mentale et le bonheur d’abord. C’est quelque chose à célébrer. » Si quelqu’un sait quitter un travail qui ne lui apporte pas de joie, c’est bien Harry. Cependant, tout le monde n’a pas un héritage sur lequel se rabattre.