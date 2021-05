Le prince Harry partage que Meghan a trouvé la vie royale «complètement différente» de ce à quoi elle s’attendait | Royal | Nouvelles

Meghan a déclaré à Mme Winfrey en mars qu’elle s’était mariée «naïvement» dans la famille royale et a admis qu’elle ne savait pas grand-chose sur The Firm.

Après que Mme Winfrey ait demandé si la duchesse avait fait «des recherches sur ce que cela signifierait» en devenant royale, Meghan a répondu qu’elle ne l’avait pas fait.

Elle a ajouté: «Je pense, en tant qu’Américains en particulier, ce que vous savez sur la famille royale, c’est ce que vous lisez dans les contes de fées, et vous pensez que c’est ce que vous savez sur la famille royale.

«Il est facile d’avoir une image qui est si éloignée de la réalité, et c’est ce qui était si délicat ces dernières années, quand la perception et la réalité sont deux choses différentes et que vous êtes jugé sur la perception mais que vous vivez la réalité de celui-ci.

«Il y a un désalignement complet et il n’y a aucun moyen de l’expliquer aux gens.»