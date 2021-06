Le prince Harry partagera Frogmore Cottage avec Eugénie à l’occasion du retour au Royaume-Uni pour l’événement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex serait de retour au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue en l’honneur de sa défunte mère. Selon une source royale, pendant le voyage, Harry restera avec sa cousine Eugénie, son mari Jack Brooksbank et leur petit-fils August.

Frogmore Cottage, une résidence royale classée Grade II, a été mis en place pour permettre au duc de s’auto-isoler en attendant les résultats de son test de coronavirus.

Un initié a déclaré au Sun: «Le bâtiment était à l’origine cinq cottages différents avant d’être donné à Harry et Meghan.

«Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour le mettre en forme pour leur famille – avant de partir pour la Californie.

“Eugenie et Jack ont ​​reçu les clés l’année dernière et ont dit qu’ils pouvaient l’utiliser pendant que Harry et Meghan étaient en Amérique.

“Le chalet est maintenant littéralement divisé en deux, ce qui signifie qu’Harry peut s’isoler dans une moitié de la maison sans jamais entrer en contact avec sa cousine et sa famille.”

Selon la source, la propriété a été préparée à accueillir le duc “après que les plans de dernière minute aient semblé fonctionner lorsqu’il était de retour pour les funérailles du duc d’Édimbourg en avril”.

Le chalet, situé dans le parc du château de Windsor, a été divisé en deux maisons indépendantes.

Mais le prince Harry devra peut-être suivre les directives nationales de voyage mises à jour à son retour au Royaume-Uni, selon les commentateurs royaux.