Le prince Harry «piégé» par Meghan Markle qui «décide pour lui» | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Charles “ déconcerté ” par les commentaires dit un expert

Cette semaine, le duc de Sussex est apparu sur le podcast Armchair Expert et a parlé du soulagement de lui et de sa femme Meghan de vivre loin de la lumière royale intense au Royaume-Uni et de pouvoir vivre plus en privé en Californie.

Il a dit: “Aux États-Unis, je me sens différent, je peux lever la tête, mes épaules sont tombées, donc les siennes.”

Harry a également expliqué comment Meghan s’attendait à avoir une vie plus privée en tant que royale, ce qui a finalement été un facteur important dans sa volonté de quitter son rôle de membre senior du cabinet l’année dernière.

Le duc a également déclaré que Meghan avait rapidement réalisé que la vie royale n’était pas comme un conte de fées et qu’elle avait découvert que la vie consistait à «créer une vie meilleure que n’importe quelle princesse».

Cependant, l’expert royal Richard Fitzwilliams a critiqué les affirmations de Harry selon lesquelles il avait trouvé la liberté et a déclaré qu’il semble être “de plus en plus piégé”.

Le prince Harry “ piégé ” par Meghan Markle (Image: .)

Le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés en 2018 (Image: .)

M. Fitzwilliams a déclaré: “Il prétend avoir trouvé la liberté.

“En réalité, il semble de plus en plus piégé, mais il est clair qu’il ne s’en rend pas encore compte.”

Au cours de son entretien, Harry a noté quand lui et Meghan se sont rencontrés dans un supermarché à Londres.

Le duc de Sussex a déclaré qu’ils faisaient semblant de “ne pas se connaître, s’envoyant des textos de l’autre côté de l’allée”.

Le prince Harry et Meghan Markle ont déménagé en Californie (Image: .)

Cependant, en frappant, M. Fitzwilliams a ajouté à quel point il est “tristement évident” comment Meghan décide maintenant de Harry.

M. Fitzwilliams a déclaré au Sun Online: “Il nous dit que lui et Meghan ont prétendu qu’ils étaient des gens ordinaires dans un supermarché qui ne se connaissaient pas et qui avaient des regards étranges, aussi bien qu’ils le pourraient!

«Il dit qu’il sait ce qui fait une princesse parce que Meghan le lui a dit.

«Il est facile de conclure qu’il ne se décide plus, il semble que ce soit fait pour lui.

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

“C’est tristement évident.”

Harry et Meghan ont tous deux parlé de leurs difficultés avec leur santé mentale.

En parlant sur le podcast, Harry a comparé sa vie royale à un “mélange entre The Truman Show et être dans un zoo”.

Au cours de sa longue conversation avec les hôtes Dax Shepard et Monica Padman, Harry a dit qu’il voulait «briser ce cycle» de la famille royale.

Prince Harry et Meghan Markle (Image: .)

Il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père. les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire: ‘Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas’ ça ne t’arrive pas. ‘”

Il a ajouté: «C’est difficile à faire mais pour moi, cela revient à la prise de conscience.

Prince Harry et Prince William (Image: PA)

“Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘d’accord, c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi qui est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité de la manière dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? “

Harry et Meghan ont démissionné de leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière.

Cependant, la dernière interview de Harry survient deux mois seulement après que Meghan et Harry aient fait plusieurs déclarations explosives à Oprah Winfrey.

Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations et des inquiétudes concernant la couleur de peau d’Archie avant sa naissance.