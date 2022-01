Le prince Harry « pourrait faire un grand retour royal pour 2022 »

Le nouveau livre du prince Harry est l’une des publications les plus attendues de 2022 (Photo : ./AP/./.)

Le prince Harry pourrait encore jouer un rôle pendant l’année du jubilé de platine et ses nouveaux mémoires pourraient en fait aider à réparer ses divisions avec le reste de sa famille, selon un expert royal.

Le livre, l’une des publications les plus attendues de 2022, sera » gardé et prudent » car il n’y a aucune preuve que le duc de Sussex soit prêt à » brûler tous ses ponts « , a déclaré l’historien Ed Owens à Metro.co.uk.

Il prévoit que le prince rebelle, 37 ans, pourrait même planifier un retour sous une forme ou une autre dans le giron royal en 2022, en particulier si la santé de la reine se détériore à nouveau dans les mois à venir.

L’auteur de The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, pense qu’il est peu probable qu’Harry utilise ses mémoires pour désigner un membre de sa famille pour une « exécution publique ».

« Beaucoup de commentateurs disent que les mémoires représentent une réelle menace pour la maison de Windsor », a-t-il déclaré.

» Que la famille royale va » trembler dans ses bottes » pour voir quelles révélations explosives Harry propose.

«Dans une certaine mesure, il y aura des choses là-dedans que la famille royale préférerait ne pas rendre publiques.

« Mais il y aura aussi beaucoup de choses dans ces mémoires qui travaillent en faveur de la monarchie en Grande-Bretagne. »

Certains pensent que la famille royale «tremble dans ses bottes» pour voir ce qu’il y a dans les mémoires de Harry (Photo: .)

Une grande partie du battage médiatique autour du livre s’est concentré sur la question de savoir si Harry profitera de l’occasion pour développer les allégations que lui et Meghan ont faites dans leur entretien avec Oprah Winfrey.

Certains ont suggéré qu’il pourrait même nommer le soi-disant «raciste royal» qui aurait fait des remarques sur la couleur de peau de son fils Archie avant sa naissance.

Mais le Dr Owens pense que Harry ne voudra pas « sauter » ses relations avec sa famille, malgré les tensions tendues avec William et Charles.

Même si le duc réexamine les allégations, ce sera probablement d’une manière plus conciliante, a déclaré le Dr Owens, et pourrait même chercher à les recontextualiser afin qu’elles soient considérées comme moins controversées.

« Au cours de l’interview d’Oprah, il ne voulait pas donner de noms, il ne voulait pas accuser la reine ou les membres de sa famille du doigt », a déclaré l’auteur.

«Il a refusé d’être attiré sur des questions où il se serait exprimé et aurait critiqué un membre particulier de la famille. Cela a été laissé à Meghan.

«Le fait qu’il ait été prudent dans l’interview, je pense, suggère que les mémoires seront également présentées avec soin.

«Il y aura des potins qui aideront à vendre le livre, mais je ne prévois pas qu’il y aura un grand moment de jugement qui se produira à cause de ces mémoires.

«Je ne pense pas qu’il va vraiment condamner un membre de sa famille par une exécution publique. Ce sera une présentation prudente et minutieuse de sa version des événements.

Harry aurait été «gardé» dans l’interview d’Oprah (Photo: AP)

» Il y aura des trucs là-dedans qui obligeront les lecteurs à s’asseoir, qui capteront leur intérêt et je prévois que nous en aurons une idée dans la publicité de pré-livre qui, j’imagine, commencera à partir de la fin du printemps jusqu’à l’été .

«Mais est-ce le mémoire révélateur, dans les coulisses? Nous souhaitons que ce soit – ce serait fascinant. Mais pour autant que je sache, rien n’indique que c’est le genre de mémoire que Harry veut produire. Je pense que ce sera assez surveillé.

Le livre de Harry, qui n’a pas encore de titre et n’a pas de date de sortie, a été présenté comme un » mémoire intime » et le » récit définitif » des expériences qui l’ont façonné.

Lorsque son contrat de livre avec Random House a été annoncé, le duc a déclaré: « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu. »

Selon certaines rumeurs, Harry, qui a déclaré qu’il ferait don des bénéfices du livre à une œuvre caritative, prévoyait une série de mémoires – et le Dr Owens prédit que nous verrons certainement plus d’un livre.

Il a dit qu’il pensait qu’Harry écrivait les mémoires à la fois pour amplifier son interprétation des événements mais aussi parce que cela lui rapporterait probablement « beaucoup d’argent » dont il a besoin maintenant, il doit couvrir les coûts de sa sécurité et de son « style de vie très somptueux ». ‘

Les relations entre les membres de la famille royale ont été tendues ces dernières années (Photo: .)

Il sortira alors que la reine fêtera ses 70 ans sur le trône et c’est cela, ainsi que la santé malade du monarque, qui pourraient donner à Harry l’occasion de réparer les failles avec le reste de la famille, selon le Dr Owens.

Il a déclaré que le livre pourrait en fait être positif pour » l’entreprise » car Harry a tenu à souligner le » fardeau » d’en faire partie, ce qui renforce l’image soigneusement créée que la famille royale a cultivée en public.

«Nous avons vu cela dans l’interview de Harry et Meghan avec Oprah; Harry tenait beaucoup à souligner le fardeau d’être membre de la famille royale britannique », a déclaré le Dr Owens.

« Comment vous avez été piégé par le rôle, par les choses attendues de vous, par le devoir, l’attente placée sur vous, le service public.

«Cette phrase sur le fait que c’est un fardeau est quelque chose qui remonte à près de 100 ans. Ils l’utilisent régulièrement pour essayer de générer de la sympathie pour eux-mêmes.

«À bien des égards, l’interview de Harry et son intervention dans la saga Oprah ont en fait rendu un grand service à son frère et à sa famille.

« Alors qu’il parlait de la façon dont ils s’étaient brouillés, il a clairement indiqué aux téléspectateurs que leur vie n’était pas enviable, qu’ils méritaient notre sympathie.

‘Il y a du vrai là-dedans. Être royal est un passe-temps difficile. Mais ce langage selon lequel il s’agit d’un fardeau a été soigneusement construit afin de déguiser les privilèges d’être membre de la famille royale britannique.

«Ils aiment promouvoir cette ligne selon laquelle ils sacrifient leur vie pour servir le peuple. Cela aide à compenser les inquiétudes selon lesquelles ils sont extraordinairement riches et privilégiés.

