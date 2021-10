Le prince Harry pourrait manquer à la maison alors que la reine a ordonné de prendre la banquette arrière | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex vit en Californie avec Meghan Markle et leurs deux enfants après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière. Harry est retourné au Royaume-Uni à deux reprises depuis le Megxit – pour les funérailles du prince Philip en avril et pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana en juillet.

Cependant, le duc n’a pas encore amené sa fille Lili, née en juin, à rencontrer son arrière-grand-mère la reine, 95 ans.

Harry a déjà parlé de faire des appels vidéo avec Sa Majesté.

Mais le duc manquera probablement de voir la reine en personne.

Il a été annoncé hier que le monarque avait accepté « à contrecœur » un avis médical pour annuler un voyage en Irlande du Nord et se reposer au cours des prochains jours.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré : « La reine a accepté à contrecœur un avis médical pour se reposer pendant les prochains jours.

« Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

« La reine adresse ses vœux les plus chaleureux au peuple d’Irlande du Nord et se réjouit de la visiter à l’avenir. »

Il est entendu que la décision de la reine n’est pas liée au coronavirus.

Joe Little, rédacteur en chef du magazine Majesty, a déclaré que le programme d’automne de la reine avait été plus chargé que prévu.

Il a ajouté que les annulations de dernière minute étaient inévitables à l’avenir.

M. Little a déclaré: « De temps en temps, il y aura ce rappel qu’elle a 95 ans et qu’elle ne peut pas faire ce qu’on attendait d’elle il y a 10 ou 20 ans. »

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que la reine avait refusé le trophée Oldie of the Year.

Le monarque a poliment refusé les récompenses parce qu’elle pense que « vous n’êtes aussi vieux que vous vous sentez ».

Dans une lettre publiée dans le numéro de novembre du magazine The Oldie, son secrétaire privé adjoint, Tom Laing-Baker, a écrit : être en mesure d’accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne. »

La monarque, qui n’est qu’à cinq ans de son 100e anniversaire, doit célébrer son jubilé de platine – 70 ans sur le trône – l’année prochaine.

Elle tient toujours un agenda chargé d’événements et d’audiences et s’occupe quotidiennement de ses boîtes rouges de papiers officiels.