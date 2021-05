Le prince Harry pourrait visiter le Royaume-Uni par BOYCOTT en raison d’une épaule froide royale – prédiction tragique | Royal | Nouvelles

Le palais de Kensington devrait ériger une statue de la défunte princesse Diana le 1er juillet. Le prince Harry et le prince William devraient tous deux y assister, mais des questions ont été soulevées concernant le duc de Sussex à la suite de commentaires critiques sur la famille royale. L’expert royal Charlie Rae s’est entretenu avec Kevin O’Sullivan de TalkRadio et a répondu à ces préoccupations.

M. Rae a insisté sur le fait que le prince Charles et le prince William mettraient de côté leurs différends avec le prince Harry pour l’occasion.

Cependant, M. O’Sullivan a fait valoir que le duc pourrait choisir de ne pas y assister en raison de la querelle en cours.

M. O’Sullivan a déclaré: «Le prince Harry a été légèrement abasourdi par l’accueil froid qu’il a reçu de nombreux membres de la famille royale.

“Ce n’est pas surprenant étant donné qu’il les a traités de racistes à la télévision.

« Je soupçonne qu’Harry ne reviendra peut-être pas en juillet.

M. Rae n’était pas d’accord et a affirmé que le duc devrait revenir et recevrait un accueil plus chaleureux de sa famille.

Il a admis qu’Harry avait reçu un accueil froid de sa famille mais a réitéré l’importance de la présence d’Harry.

L’expert royal a déclaré: “Vous pourriez bien avoir raison, mais le dévoilement de la statue de la princesse Diana est quelque chose pour lequel il doit revenir.

«Il a fallu beaucoup de temps pour que ce projet décolle.

“William et Harry se sont engagés à être là.

“Harry a dit qu’il avait ressenti un traumatisme revenir pour les funérailles du prince Philip, eh bien, il va ressentir plus de traumatisme parce qu’il continue de critiquer sa propre famille.

“Je m’attends à ce qu’ils fassent des discours individuels pour parler de leur mère.

“Il n’est que juste et convenable qu’ils aient tous les deux leur mot à dire.

“Il est particulièrement important que nous voyions le respect des deux fils envers leur mère.

“Je ne suggère pas qu’ils n’ont pas de respect pour leur mère, mais nous devons le voir.

“Je pense que le prince Harry commettrait une très grosse erreur s’il trouvait une raison de ne pas venir.”