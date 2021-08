Le prince Harry ‘prêt à diffuser du linge sale royal’ pour des frais de livre époustouflants: ‘confiant!’ | Royale | Nouvelles

in

Harry a récemment annoncé qu’il rédigerait et publierait une autobiographie fin 2022, les bénéfices du livre étant reversés à une œuvre caritative. L’homme de 36 ans a fait l’annonce sur son site Web Archewell, sur lequel lui et son épouse Meghan Markle publient des mises à jour de leurs efforts. Écrivant sur le site Web, Harry a déclaré que le livre serait un récit « exact et tout à fait véridique » de sa vie jusqu’à présent, ajoutant qu’il prévoyait d’écrire le livre « pas comme le prince que je suis né, mais comme l’homme que je suis devenu ».

Cela a conduit des commentateurs du monde entier à spéculer sur le type de souvenirs qui pourraient être inclus dans les pages des mémoires et sur qui devrait s’inquiéter de leur inclusion.

D’autres points d’interrogation se sont également posés sur le montant que Harry lui-même sera payé pour écrire la publication, avec des sommes alléchantes de 27 millions de dollars (19,5 millions de livres sterling) qui auraient été offertes au duc de Sussex.

Et avec un tel chiffre rapporté sur la table, la commentatrice royale Daniela Elser a fait valoir que l’éditeur du livre – Penguin Random House – doit s’attendre à ce que Harry soit prêt à raconter plus d’histoires de son séjour à l’intérieur du palais de Buckingham.

Écrivant pour le New Zealand Herald ce mois-ci, Mme Elser a déclaré: “Il semble hautement improbable que ses parents royaux partagent le même niveau d’excitation à la perspective que l’ancien capitaine de l’armée devienne un transfuge royal mettant son Bic bien mâché sur papier et ouvrant les vannes.

“Après des mois et des mois à critiquer publiquement la famille royale, il semble presque impossible qu’il change de cap maintenant et envisage simplement de produire plusieurs centaines de pages détaillant de joyeux souvenirs de jouer à des charades avec le valet patient de son père et des anecdotes de rugby.

“Idem pour le fait que l’avance de 27 millions de dollars que l’éditeur Penguin Random House aurait payée au sixième rang du trône.

“Ce genre de chiffre, s’il est basé sur des faits, suggérerait qu’ils sont convaincus qu’il sera prêt à diffuser le linge sale de la famille royale pour un public ébahi et payant.”

Penguin Random House a déclaré dans un communiqué que les mémoires seraient des ” mémoires intimes et sincères ” qui verront Harry partager ” le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner “.

Il a ajouté: “Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan, la joie qu’il a trouvée d’être mari et père, Prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.

Le prince Harry a conclu : « J’écris ceci, non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire (les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises) je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

On ne sait pas exactement qui sera mentionné, mais un certain nombre d’amis de Harry craindraient que certaines de leurs singeries soient mentionnées – bien qu’ils n’en parlent jamais publiquement.

Selon un Daily Mail, une source a déclaré plus tôt cette année: “Il y a une crainte qu’il ne révèle des détails de sa jeunesse hédoniste, ce qui, selon certains, fera des ravages dans leur carrière et leur vie personnelle.

« Les compagnons d’Harry lui sont restés fidèles… jusqu’à présent.

“Si Harry claque l’un de ses anciens camarades d’école et militaires dans son nouveau livre, ils se sont engagés à rompre les rangs pour raconter leur histoire.”

Parmi ces amis susceptibles de s’exprimer figure l’ancienne partenaire de Harry, Cressida Bonas – avec qui le duc de Sussex a été pendant deux ans à partir de 2012.

L’actrice aurait été “choquée” d’entendre parler des mémoires à venir, le chroniqueur de la société du Daily Mail citant un ami affirmant “peut-être qu’elle serait tentée d’écrire sur [the relationship] à présent”.

La source a ajouté: “Elle pourrait donner une perspective différente sur la relation.”