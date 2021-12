Le prince Harry pris pour un vendeur d’arbres de Noël lors d’une boutique festive à Santa Barbara | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, cherchaient leur propre arbre de Noël l’année dernière lorsqu’un jeune garçon a pris le duc de Sussex pour un vendeur de magasin. Les rapports suggèrent que le couple avait été autorisé à visiter le magasin alors qu’il était présumé vide.

Cependant, une famille serait toujours à l’intérieur.

Le magasin, qui serait Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch, n’est qu’à environ 13 kilomètres de la maison de Montecito des Sussex, d’une valeur de 11 millions de livres sterling.

Le vendeur du magasin James Almaguer a affirmé qu’un enfant excité toujours à l’intérieur s’était approché du duc de Sussex pour lui demander « s’il travaillait ici ».

Postant sur Twitter, M. Almaguer a ajouté: « Megan et le prince Harry sont entrés dans mon travail aujourd’hui et nous leur avons vendu leur arbre de Noël.

« C’était anticlimatique, mais une expérience très, très intéressante.

« Il y avait une famille là-bas et leur petit fils ravi a couru à travers les arbres jusqu’à Harry et lui a demandé s’il travaillait ici sans savoir qui c’était.

« Ils semblaient être des gens très gentils, honnêtement.

« Meghan a l’air très gentil et Harry avait l’air et agissait honnêtement comme un garçon froid.

Le duc et la duchesse de Sussex devraient rester en Californie pour Noël plutôt que de rejoindre des membres de la famille royale à Sandringham pour les célébrations festives de cette année.

Une source a déclaré à Page Six : « Il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas.

« S’ils l’étaient, ils l’auraient déjà communiqué à leur famille.

« Mais c’est le premier Noël de Sa Majesté sans son mari, alors on aurait pu espérer qu’ils voudraient être avec elle. »

À la suite du rapport de Page Six en novembre, Express.co.uk a contacté l’équipe de presse des Sussex pour commentaires.