Le prince était le président du jury du concours photographique intitulé Hopes and Dreams: My Life Through A Lens, lors de l’une de ses dernières visites au Royaume-Uni en juin à Kew Gardens. Le concours, organisé par WellChild pour soutenir les enfants et les jeunes gravement malades, visait à mettre en valeur le talent naturel des personnes impliquées.

Le duc de Sussex, qui est le patron de WellChild depuis 2007, a déclaré qu’il se sentait « profondément ému » par les « histoires personnelles » capturées dans les photographies.

Le prince Harry a déclaré : « Les enfants et les familles que j’ai eu l’honneur de rencontrer au cours de mes années de travail avec WellChild ont fait preuve d’un optimisme, d’un courage et d’une résilience incroyables.

« Je n’étais pas seulement fier de participer en tant que juge à cette exposition – j’étais profondément ému par chaque photographie, car elles capturent un moment et en disent long sur leur histoire personnelle.

« Chaque personne qui fait partie de la famille WellChild est une véritable inspiration.

« Félicitations à toutes les entrées et une acclamation spéciale aux gagnants! »

Ruby Smallman, 13 ans, de Liverpool a remporté le concours avec la photo « Hope in an Oak ».

Noah McNeill de Huddersfield a terminé deuxième et Rhea de Croydon, née avec une paralysie cérébrale, a terminé troisième.

Les finalistes des prix ont vu leurs photos affichées en ligne, lors des événements Wellchild Art Auction 2021.

Le couple est basé aux États-Unis depuis l’année dernière et devrait y rester à long terme.