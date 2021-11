le prince harry a poursuivi son attention de longue date sur la santé mentale lors d’un discours en l’honneur de la Journée des anciens combattants.

Le duc de Sussex de 37 ans et sa femme Meghan Markle a assisté au gala Salute to Freedom de l’Intrepid Sea, Air & Space Museum à New York le mercredi 10 novembre. Le couple a fait une rare apparition sur le tapis rouge pour l’événement, où la duchesse de Sussex a fait tourner les têtes dans une robe rouge Carolina Herrera.

Au cours de son discours, Harry, qui était sur place pour présenter les Intrepid Valor Awards 2021, a expliqué au public l’importance pour les militaires de prêter attention au type de douleur qui n’est pas nécessairement physique.

« J’aimerais aussi parler brièvement d’autre chose qui, jusqu’à récemment, existait dans l’obscurité : les blessures invisibles auxquelles nous sommes tous susceptibles », a-t-il partagé. « Les cicatrices à l’intérieur que personne ne voit. Pendant trop longtemps, les blessures invisibles ont été traitées comme cela – invisibles – et étaient destinées à être balayées sous le tapis au risque de la honte, de la culpabilité ou simplement d’un manque de compréhension. »