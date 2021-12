Le prince Harry provoque une explosion de 1 150 % des recherches après la sortie de la carte de Noël | Royale | Des nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent maintenant à Montecito, en Californie, ont partagé leur première photo de Lilibet dans leur carte de Noël 2021. La douce photo de famille a montré que Meghan soulevait sa petite fille, tandis que Harry tenait Archie.

Avant la sortie de la carte de Noël jeudi, aucune photo de Lilibet, âgée de six mois, n’a été rendue publique.

Le message sur la carte se lit comme suit : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une » maman » et un » papa « , et Lili a fait de nous une famille. «

Les membres de la famille royale ont également noté leur soutien aux organisations caritatives et aux organisations tout au long de l’année, et ont ajouté : « Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre ! Comme toujours, Harry, Meghan, Archie et Lili.

Cependant, les fans royaux ont également été stupéfaits d’apprendre qu’Archie, deux ans, était roux comme son père.

Les experts capillaires Longevita ont analysé les données de recherche Google et ont découvert que les recherches en ligne pour «Ginger Hair Dye» ont explosé de 1 150 % dans le monde une heure seulement après que Harry et Markle ont publié la carte.

Ils ont découvert que les recherches en ligne pour « colorant pour cheveux au gingembre » ont grimpé en flèche à plus de onze fois le volume moyen en une heure.

Un porte-parole de Longevita a déclaré à propos des conclusions: «Depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la vie royale, ils ont été incroyablement sélectifs quant aux apparitions qu’ils font et à ce qu’ils choisissent de partager avec le public, en gardant leurs deux enfants à l’écart. des feux de la rampe pour leur offrir une éducation privée.

« Cependant, ces découvertes mettent en évidence l’énorme influence que toute la famille a sur le monde, avec une seule image provoquant une augmentation monumentale des recherches de teintures capillaires, afin de reproduire la coiffure du duc et de son fils.

« Cela témoigne de la popularité du couple qu’il inspire constamment les gens du monde entier, même s’il laisse la vedette à la famille royale britannique pour poursuivre une vie plus privée. »

D’autres ont également été choqués par les mèches rousses d’Archie, le commentateur politique Dominique Samuels déclarant: «Je ne peux pas oublier les cheveux d’Archie.

« Dites ce que vous voulez à propos de ces deux-là mais cette photo est tellement adorable ! »

L’écrivain Meecham Whitson Meriweather a plaisanté: « Archie ferait mieux de chérir ces cheveux tant qu’il le peut. Ils sont mignons quand même. »

Laura Payton a écrit: « Les cheveux d’OMG Archie font ma journée. »

La carte de Noël du royal du Sussex a également fait monter en flèche la demande de mode quelques heures seulement après sa sortie.

Harry, Meghan et Archie avaient tous l’air décontractés en jeans tandis que Lilibet portait une jolie tenue blanche.

Selon « Love The Sales », un marché mondial de la mode, il y a eu une énorme augmentation des recherches pour les choix de tenues de la famille Sussex.

Par exemple, il y a eu une augmentation de 102% de la demande de mode pour les « femmes à col roulé bleu marine » dans les heures qui ont suivi la sortie, pour reproduire le haut bleu marine de Meghan.

Il y a également eu une augmentation de 58% de la demande de mode pour les «Jeans bleus», qui étaient portés par toute la famille Sussex.

Enfin, il y a eu une augmentation de 36% de la demande de mode pour les « Boys White Linen Shirts », comme on le voit sur Archie dans la carte de Noël.