Le prince Harry publie-t-il quatre mémoires ?

Alors, rappelez-vous la semaine dernière quand la nouvelle a éclaté que le prince Harry publiait ses premiers mémoires ? Eh bien, le Daily Mail a depuis affirmé que Meghan et Harry publient en fait quatre (4) livres dans le cadre d’un accord avec Penguin Random House. Ce serait une nouvelle majeure si c’était vrai, mais un porte-parole du couple a démenti le rapport, disant à Page Six qu’il n’y a qu’un (1) mémoire prévu par Harry, qui sera publié fin 2022 comme le communiqué de presse l’indiquait à l’origine.

Au cas où vous l’auriez manqué, la sortie officielle du livre d’Harry expliquait qu’il partagerait un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner ». Les mémoires couvriront également sa “vie aux yeux du public, de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur la ligne de front de l’Afghanistan et la joie qu’il a trouvée d’être mari et père . “

Pendant ce temps, Harry a publié la déclaration suivante :

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de mon la vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

Le livre aurait déclenché une légère panique parmi les membres de la famille royale (soupir), qui s’inquiètent de ce que Harry pourrait dire (double soupir). Plus à ce sujet de cette façon.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io