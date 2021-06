Le prince Harry publie un message poignant après son retour au Royaume-Uni | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a félicité les jeunes qui ont reçu le prix en l’honneur de la princesse Diana pour leur “détermination et compassion”. Il a publié la déclaration quelques jours après son vol pour Heathrow avant une réunion avec le prince William pour dévoiler une statue de leur défunte mère. Harry, que l’on pense isolé à Frogmore Cottage, a déclaré: “Il y a un grand besoin de jeunes dirigeants et il n’y a pas plus de temps pour être un jeune leader.

“Je crois en toi. Nous croyons en toi.

“Et cette croyance en votre propre capacité à changer le monde en faisant la bonne chose est ce qui fait de vous une force avec laquelle il faut compter.

“À tous les récipiendaires du prix Diana 2021, merci de nous avoir inspirés par votre éclat, votre détermination et votre compassion, vos actions ont le potentiel de laisser un impact sur la vie.

“Vous mettez le ‘faire’ derrière le ‘dire’, et c’est la personnification de l’héritage de notre mère.”

Le Diana Award est décerné à des jeunes âgés de 9 à 25 ans pour leur travail humanitaire et leur action sociale.

Le programme a été mis en place pour perpétuer l’héritage de la mère de William et Harry, décédée à la suite d’un accident de voiture à Paris en août 1997.

Le Diana Award a publié la déclaration de Harry sur Twitter et l’a remercié pour ses encouragements envers les jeunes.

L’association caritative a déclaré: “Nous ne pouvons pas être plus d’accord, merci d’avoir ajouté votre voix et donné votre plate-forme.”

Les fans de Royal ont également salué la déclaration de Harry, l’un d’eux disant qu’il “trouve toujours les bons mots parce qu’il parle avec son cœur”.

Un autre a déclaré: “Allez Harry. Nous vous soutenons, vous honorez l’héritage de votre mère. Allez. Nous aimons.”

Plus à venir…