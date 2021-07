Le prince Harry publiera des mémoires pour « partager ce que j’ai appris » – Duke partage « l’espoir » pour le livre | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex – qui a quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle l’année dernière pour une nouvelle vie en Amérique – écrit le livre “non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu”.

Dans un communiqué, Harry a déclaré qu’il partagerait “les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises” dans ses mémoires, qui sortiront l’année prochaine.

Le duc a ajouté qu’il espérait que son livre montrerait que “peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons”.

Dans un communiqué, l’homme de 36 ans a déclaré : “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Les éditeurs Pengiun Random House ont décrit le livre comme « intime et sincère ».

Ils ont déclaré: “Dans un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque, le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui ont l’ont aidé à le façonner.

“Couvrant sa vie aux yeux du public de l’enfance à nos jours, y compris son dévouement au service, le devoir militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front de l’Afghanistan, et la joie qu’il a trouvée d’être un mari et un père que le prince Harry offrira un portrait personnel honnête et captivant, qui montre aux lecteurs que derrière tout ce qu’ils pensent savoir se cache une histoire humaine inspirante, courageuse et édifiante.”

La nouvelle du livre de Harry a suscité une réaction mitigée sur les réseaux sociaux.

L’ancien présentateur de Good Morning Britain, Piers Morgan, a tweeté deux personnes en pleurs avec des emojis rieurs.

Il a écrit: “Vous devez être en train de plaisanter ?????”

Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a déclaré sur Twitter: “Blimey. Maintenant, le prince Harry est en train d’écrire des mémoires.”

