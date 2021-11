Le prince Harry quittant ses fonctions officielles signifie que la porte est ouverte pour Lady Louise à l’aube de l’âge adulte | Royale | Nouvelles

Si elle est capable et désireuse d’adopter le titre de HRH, cela pourrait signaler un rôle plus public et plus important pour Louise au sein de la famille royale.

Cependant, sa mère, Sophie, comtesse de Wessex, a exprimé des doutes quant à savoir si le titre de HRH est quelque chose que sa fille rechercherait.

Elle a révélé dans une interview au Sunday Times : « Ils les ont [HRH titles] et peut décider de les utiliser après 18 ans, mais je pense que c’est très peu probable.

Louise, qui est dans sa dernière année d’études dans un internat exclusif pour un seul sexe, St Mary’s Ascot, dans le Berkshire, a attiré peu l’attention des médias mais occupe une position confortable au sein de la famille royale en tant que membre non actif.