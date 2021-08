Le prince Harry reçoit une lettre ouverte de la chanteuse Sinead O’Connor – ” Quelque chose en commun ” | Royale | Nouvelles

Le chanteur irlandais de 54 ans a sympathisé avec Harry pour la perte de sa mère, la princesse Diana de Galles, décédée en 1997 alors qu’il n’avait que 12 ans. Le chanteur de Nothing Compares 2 U a choisi d’écrire au duc après son apparition sur Apple. Documentaire télévisé sur la santé mentale, The Me You Can’t See.

Dans le documentaire, qui a réuni le prince Harry avec Oprah Winfrey, le royal de 36 ans a parlé de la mort de Diana.

Écrivant dans le Sunday Independent irlandais, Mme O’Connor a déclaré: «En tant que personne ayant des problèmes de santé mentale liés à un traumatisme, je voulais vous faire savoir à quel point je suis bouleversée par votre série Apple TV.

« Vous le claquez, pour utiliser un terme musical.

“Vous continuez à briller à travers.”

Mme O’Connor a ajouté : ” J’écris ceci parce que toi et moi avons quelque chose en commun Harry.

« J’ai aussi perdu ma mère dans un accident de voiture… Je connais un peu le chagrin que vous avez eu le courage de partager dans l’arène publique.

“C’est un choc qui met des années à sortir, quand quelqu’un meurt si violemment et soudainement.

“C’est le rétablissement d’une vie.”

“Transcender ce chagrin comme vous l’avez fait en le partageant, élimine beaucoup de déchets.

“Et beaucoup d’entre nous apprécient ce que vous faites.”

Le chanteur, né à Glenageary, a ajouté : “Quand tant d’entre nous voient le travail que vous faites pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, nous vous voyons piétiner la stigmatisation.

« Et nous sommes tous ravis pour vous.

“Plus important encore, nous savons à quel point votre maman est fière de l’incroyable jeune homme que vous êtes.”