Le prince Harry reçoit une ovation debout alors qu’il supplie le monde de «regarder au-delà de nous-mêmes» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a félicité les travailleurs médicaux de première ligne du monde lors du concert. Le prince Harry est apparu avec une foule de noms célèbres du monde de la musique, du cinéma et de la politique à Vax Live: The Concert to Reunite the World de Global Citizen, une performance caritative au profit de l’effort international de vaccination Covid. Le duc et la duchesse de Sussex sont les présidents de campagne de l’événement.

S’adressant à une foule animée d’invités entièrement vaccinés, Harry a plaidé pour que les vaccins soient “distribués à tout le monde partout”, tout en saluant également les travailleurs médicaux de première ligne au concert et dans le monde entier.

Il a déclaré: «Ce soir, nous célébrons chacun de vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde.

«Vous avez passé l’année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous.

“Vous avez servi et sacrifié, vous vous êtes mis en danger et vous avez agi avec courage, en connaissant les coûts. Nous vous devons une incroyable dette de gratitude. Merci.”

Il a ajouté: “Nous devons regarder au-delà de nous-mêmes avec empathie et compassion pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas.”

L’événement visant à promouvoir les vaccins contre les coronavirus était la première apparition publique de Harry depuis les funérailles du prince Philip le 17 avril, et sa première aux États-Unis depuis que lui et sa femme enceinte Meghan – qui n’était pas au concert – ont accordé leur interview dramatique à Oprah Winfrey en mars.

Animé par Selena Gomez, le concert – qui sera diffusé ce samedi – comportait des performances musicales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin et HER.

Plus à venir…