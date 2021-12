Le prince Harry rend hommage à sa mère, la princesse Diana, dans une lettre à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida

La princesse Diana était bien connue pour ses activités de sensibilisation auprès des personnes diagnostiquées séropositives et son travail visant à sensibiliser à la pandémie de sida. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2021, son fils, le prince Harry, a rendu hommage à sa mère compatissante dans une puissante lettre publique partagée par ET Online. S’exprimant en l’honneur de sa mère, Harry a écrit : « En cette Journée mondiale de lutte contre le sida, nous [recognize] les 40 années qui ont façonné la vie de beaucoup. »

« Nous [honor] ceux dont la vie a été écourtée et réaffirmons notre engagement envers une communauté scientifique qui a travaillé sans relâche contre cette maladie », a-t-il poursuivi. « Ma mère serait profondément reconnaissante pour tout ce que vous défendez et avez accompli. Nous partageons tous cette gratitude, alors merci. » Harry a également abordé la pandémie de COVID-19 et a proposé ce qu’il pense pouvoir faire pour mieux protéger les générations futures d’avoir à faire face à des dangers similaires.

« Vacciner le monde est un test de notre caractère moral et nous vivons un échec spectaculaire en ce qui concerne l’équité mondiale des vaccins », a-t-il écrit. Harry a ensuite comparé la réponse du coronavirus à la pandémie de VIH des décennies passées. « Semblable à la crise du sida », a-t-il écrit, « nous avons encore une fois révélé au cours de l’année dernière, que la valeur de la vie dépend de si vous êtes né et/ou vivez dans une nation riche ou un pays en développement. »

Harry a également appelé à « briser les monopoles pharmaceutiques », et il a exhorté les gouvernements mondiaux à tenir parole en s’assurant que les doses de vaccin qu’ils ont promises aux pays en développement soient effectivement livrées. Le père de deux enfants a ensuite fustigé le cycle consistant à refaire les mêmes erreurs comme « une trahison de la prochaine génération ». Plus tard, Harry a terminé sur une note pleine d’entrain, en écrivant: « Passons aujourd’hui à célébrer et à construire sur le travail des champions qui ont transformé ce qui était autrefois une condamnation à mort en une condition gérable. Passons demain à poursuivre nos efforts pour sauver des vies et faire une différence. »

Diana est décédée le 31 août 1997, lorsqu’une voiture dans laquelle elle voyageait s’est écrasée dans le tunnel du Pont de l’Alma à Paris. Deux autres passagers – le partenaire de Diana Dodi Fayed et le chauffeur Henri Paul – ont également été tués. Notamment, le garde du corps de Diana, Trevor Rees-Jones, a survécu à l’accident. Harry n’avait que 12 ans au moment de la mort tragique de sa mère. Son frère aîné, le prince William, avait 15 ans. Les deux fils se sont engagés à poursuivre son héritage de sensibilisation au cours des années qui ont suivi sa mort.