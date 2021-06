Le prince Harry rend PLUS difficile pour Charles de faire la paix car Duke pourrait divulguer aux médias | Royale | Nouvelles

Le commentateur de la famille royale Jonathan Sacerdoti a fait valoir que le prince Charles se trouvait dans une situation difficile en ce qui concerne la résolution du conflit en cours entre lui et son fils, le prince Harry. Lors d’une interview avec Express.co.uk, M. Sacerdoti a souligné que le prince Charles et le prince William sont plus susceptibles d’être préoccupés par ce qu’ils disent à Harry et Meghan. Il a noté que Meghan et Harry avaient peut-être testé la confiance du royal en allant voir les amis de leur journaliste et en avouant si des progrès avaient été faits pour réparer leur relation.

M. Sacerdoti a déclaré: “Quand vous savez qu’il y a quelque chose de plus important en jeu, vous devez faire très attention à la façon dont vous reconstruisez la relation.

“Je pense qu’un bon exemple de cela est quand, après l’interview d’Oprah Winfrey, Meghan et Harry ont fait une fuite dans les médias américains.

“Ils ont divulgué qu’ils avaient eu une conversation téléphonique avec le prince Charles et William.

“Meghan et Harry ont dit quelque chose du genre” pas beaucoup de progrès n’avaient été faits “.

“Avec un commentaire comme celui-là donné, même indirectement, à des amis journalistes proches qui est ensuite donné aux médias, vraisemblablement avec leur approbation sinon avec leur conception derrière, je pense que cela rend la vie assez difficile.”

M. Sacerdoti a ensuite souligné combien cette dynamique pouvait s’avérer difficile pour William et Charles.

Il a également noté qu’il pensait que le prince Harry était tout à fait dans son droit de discuter des difficultés et des problèmes qu’il avait eus avec sa santé mentale et sa famille.

Il a déclaré: “Comment le prince William ou le prince Charles peuvent-ils savoir quel genre de mains ils peuvent tendre à Harry pour faire la paix s’ils ne savent pas comment cela sera rapporté ou parlé par Meghan et Harry aux journalistes à l’avenir.

“Mais il a la réputation d’être un peu geignard parmi certaines personnes et ce n’est pas pour rien.”

M. Sacerdoti a ajouté que Meghan et Harry seront tous deux préoccupés par leur image aux États-Unis et dans le reste du monde.

Il a insisté sur le fait que le couple espère probablement se débarrasser de ses surnoms négatifs de “ginge and whinge”.