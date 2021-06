Le prince Harry repéré alors qu’il se rendait au Royaume-Uni – avec une chance d’arrêter la querelle avec le prince William | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a été aperçu en train d’arriver à l’aéroport international de Los Angeles jeudi soir. Le retour du prince Harry intervient deux mois après son dernier voyage en Grande-Bretagne.

Son arrivée à Londres commencera par une quarantaine de cinq jours car il vient d’un pays de la liste orange.

Le prince Harry devrait passer sa période d’isolement à son domicile de Windsor, Frogmore Cottage.

Les cinq chambres, propriété de la reine, ont été rénovées par Meghan et Harry entre fin 2018 et début 2019 et sont devenues leur maison avant la naissance d’Archie Harrison.

Cependant, après avoir établi leur vie post-royale en Californie, Meghan et Harry auraient remis les clés de la maison à la cousine et amie du duc, la princesse Eugénie, qui y vit avec Jack Brooksbank et leur bébé August depuis quelques mois.

Parlant de l’accueil du prince Harry à Frogmore Cottage, une source a déclaré au Sun: “Eugenie et Jack ont ​​reçu les clés l’année dernière et ont dit qu’ils pouvaient l’utiliser pendant que Harry et Meghan étaient en Amérique.

“Le cottage est maintenant littéralement divisé en deux, ce qui signifie qu’Harry peut s’isoler dans une moitié de la maison sans jamais entrer en contact avec sa cousine et sa famille.

“Il a été mis en place pour son retour après que les plans de dernière minute aient semblé fonctionner lorsqu’il était de retour pour les funérailles du duc d’Édimbourg en avril.”

Il est apparu hier que le prince Harry et Meghan auront le bail de leur maison de Windsor jusqu’à fin mars 2022.

Le prince Harry revient au Royaume-Uni pour assister au dévoilement très attendu de la statue de la défunte princesse de Galles que lui et le prince William ont commandée en 2017.

La sculpture, de Ian Rank-Broadley, sera placée dans le Sunken Garden du palais de Kensington, qui était considéré comme l’endroit préféré de Diana dans sa résidence londonienne.

Les tensions seraient vives entre le prince Harry et le prince William.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey en mars que leur relation était “l’espace”.

Et le prince William a apparemment dénoncé les allégations de racisme de Meghan et du prince Harry dans le cabinet en disant à un journaliste lors d’un engagement: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Cependant, une source a affirmé que les frères appelaient à une trêve à l’approche de la cérémonie poignante du 1er juillet.

La source a déclaré à InTouch : “Malgré leurs problèmes persistants, le prince Harry et le prince William ont communiqué au sujet du dévoilement de la statue de la princesse Diana.

“Ce sera l’occasion pour eux de parler en personne juste avant et après le dévoilement.

“Pour autant que je sache, une réconciliation n’est pas à l’ordre du jour pour le prince Charles et le prince Harry.

“Ils ne se sont pas organisés pour se rencontrer mais les plans sont susceptibles de changer.”

Après le retour du prince Harry au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Harry le 17 avril, il a été largement rapporté que le duc de Sussex, le duc de Cambridge et le prince de Galles s’étaient entretenus en privé et en face à face pour la première fois depuis plus plus d’un an.

Alors que les affirmations selon lesquelles le trio avait organisé un “mini-sommet” ont été largement minimisées par les initiés, il a été dit que la conversation a duré environ deux heures.

Cependant, l’auteur royal Robert Lacey a maintenant affirmé dans une version mise à jour de son livre La bataille des frères Kate et le prince William n’avait pas parlé au prince William en privé par crainte qu’une conversation significative ne soit divulguée.

Dans un extrait de son livre publié par le Times, M. Lacey a écrit: “Ils ont dit à des amis qu’ils ne voyaient aucun intérêt à parler à Harry car toute discussion de fond reviendrait directement à Meghan pour être divulguée via Oprah ou un autre tentacule de le réseau du Sussex.”