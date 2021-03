Le prince Harry répond aux affirmations qu’il a héritées de la fortune de 70 millions de livres sterling de la reine mère | Royal | Nouvelles

On a longtemps affirmé que le prince Harry avait reçu des millions de livres de son arrière-grand-mère, la défunte reine mère, après sa mort. Mais ses représentants ont nié cela et ont déclaré que le duc n’était pas bénéficiaire de sa fortune de 70 millions de livres sterling.

Le rapport intervient après que le prince Harry ait affirmé qu’il avait été coupé du financement royal après avoir démissionné de ses fonctions de royal senior.

Il a fait cette réclamation lors de sa récente interview avec Oprah Winfrey, où il a déclaré que les récentes signatures du couple avec Spotify et Netflix avaient été faites pour aider sa famille à recevoir un revenu après qu’il n’avait eu que l’héritage de Diana pour survivre depuis son retrait en tant que membre senior du Famille royale.

Mais la réclamation du duc a été déchirée, avec des affirmations selon lesquelles il avait hérité de millions de dollars de la défunte reine mère, décédée en 2002.

Il a été rapporté que la royale avait laissé environ 14 millions de livres sterling de sa succession à ses deux arrière-petits-fils, William et Harry.

À l’époque, on pensait que la majeure partie de l’argent irait à Harry, car son frère aîné finira par en bénéficier financièrement lorsqu’il succédera finalement au trône.

Mais un représentant du duc de Sussex a déclaré au magazine Forbes qu’il n’était bénéficiaire d’aucune fortune de la reine mère.

La reine mère est décédée le 30 mars 2002, à l’âge de 101 ans.

Sa fille, la reine Elizabeth II, a prononcé un discours émouvant devant la nation une semaine après sa mort, à la veille des funérailles.

La reine a hérité de l’ensemble de la succession de sa mère après sa mort, comme l’a confirmé le palais de Buckingham à l’époque.

Mais le communiqué officiel a indiqué que la reine mère avait demandé à la reine de «faire certains legs».

La mère de Harry, feu la princesse Diana, a laissé à Harry et William une somme de 12966 022 £ en héritage après sa mort tragique en 1997.

Mais ce montant a été réduit à 8 502 330 £ après les droits de succession.

Harry a déclaré qu’il comptait sur cet argent pour organiser sa nouvelle vie avec Meghan et son fils Archie aux États-Unis.

Il a dit à Oprah: «J’ai ce que ma mère m’a laissé et sans cela, nous n’aurions pas pu le faire.

« C’est comme si elle l’avait vu venir et qu’elle a été avec nous tout au long de ce processus. »