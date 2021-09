Le prince Harry “ressemble à un poisson sorti de l’eau” lors d’une séance photo Time avec Meghan – expert | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex figuraient sur l’une des premières pages de la dernière édition du magazine Time. Sur leur couverture, Meghan, 40 ans, porte une combinaison blanche boutonnée, accessoirisée d’une montre en or, tandis que Harry, 37 ans, se tient derrière elle dans un pull noir.

Le magazine nomme le duc et la duchesse comme deux des 100 personnes les plus influentes au monde.

Dans un article d’accompagnement, José Andrés a déclaré à propos du couple : « Dans un monde où tout le monde a une opinion sur des personnes qu’il ne connaît pas, le duc et la duchesse ont de la compassion pour les personnes qu’ils ne connaissent pas.

« Ils ne se contentent pas d’exprimer leur opinion. Ils courent vers la lutte.

Judi James, une experte en langage corporel, lui a donné une image puissante.

S’adressant au Mirror, Mme James a déclaré que les images du Time montraient un “visage très différent de Harry et Meghan”.

L’expert pense qu’il capture l’équilibre des pouvoirs entre les deux, avec cela “pesant en faveur de Meghan” tandis qu’Harry “suit”.

Elle a ajouté : « Elle [Meghan] était le leader de l’interview d’Oprah et Harry est arrivé plus tard, Meghan plaçant sa main sur la sienne pour le rassurer alors qu’il racontait son histoire de malheur.

“Ses signaux de pouvoir et de statut ont augmenté au fur et à mesure qu’il parlait à Oprah, mais l’interview était principalement entre les deux femmes fortes et confiantes.”

L’expert en langage corporel pense qu’il existe une différence dans la façon dont Harry et Meghan sont apparus alors qu’ils étaient encore au Royaume-Uni par rapport aux États-Unis.

Elle a ajouté: «Nous avons vu Meghan adopter une pose plutôt royale pour sa 40e vidéo pendant que Harry faisait le clown sur la jonglerie dans le jardin et, lors de leurs précédentes interviews en couple, Harry était souvent coincé sur le côté de leur canapé, effectuant une série de des rituels d’anxiété comme le fait de craquer et de se tortiller tandis qu’une Meghan très éloquente et confiante a montré ses compétences en tant que conférencière inspirante.

“C’était en contradiction avec leurs poses au Royaume-Uni, où Harry était l’hôte et Meghan apprenait les ficelles du métier en tant que royal.

“Aux États-Unis, le changement d’équilibre a été presque immédiat car Harry a été intronisé dans le monde de la liste A d’Hollywood.”

Tournant son attention vers les tenues royales du Sussex, Mme James a déclaré que Harry avait l’air mal à l’aise.

Bien qu’un style aussi “glossé” puisse convenir à l’ancienne actrice, Harry n’a pas l’air à l’aise, a déclaré l’expert.

Elle a ajouté : « On dirait que son personnage dans Suits a obtenu une promotion tandis que Harry ressemble à un poisson sorti de l’eau.

“Meghan est présentée au milieu et au devant de ces poses et dans le monde de l’entreprise, ils la définiraient comme la PDG, les poses de Harry le suggérant dans le rôle d’ailier.”

La sortie de la prochaine couverture du magazine Time avec le prince Harry et Meghan a plongé les fans des Sussex dans une frénésie.

Un utilisateur de Twitter avec le surnom #SussexSpartanMegHive s’est enthousiasmé : “C’est waowwwwwe !!!! Cette photo est allumée.

Ils respirent la puissance, le prestige et la classe. J’adore les cheveux de Meg et l’essence détendue et calme de Harry !

“Ce couple est le couple royal de pouvoir du 21CE”.