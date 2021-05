Le prince Harry révèle une réunion secrète avec Meghan dans un supermarché

Oprah et Harry en première série sur Apple TV + 0:47

. – Le prince Harry a parlé de la mesure dans laquelle lui et Meghan ont essayé de garder leur relation naissante secrète, de ce que cela faisait de grandir sous les projecteurs des médias et de sa nouvelle vie en Amérique.

Le duc de Sussex s’est entretenu avec l’acteur Dax Shepard, animateur du podcast «Armchair Expert», dans un épisode publié jeudi. Dans l’épisode, il a discuté de ses «jours sauvages» à 20 ans, de ses soirées, et a raconté son monologue interne de cette époque alors qu’il luttait avec les responsabilités d’être un membre de la famille royale.

“Je ne veux pas de ce travail, je ne veux pas être ici, je ne veux pas faire ça, regarde ce qu’il a fait à ma mère,” se souvint Harry.

Il a également parlé des médias au Royaume-Uni. “C’est un croisement entre ‘The Truman Show’ et être dans un zoo”, a-t-il dit, se référant au film de Jim Carrey de 1998 dans lequel le protagoniste n’a aucune idée qu’il vit dans une télévision géante où tout le monde est filmé. Leurs mouvements. Harry a rappelé comment l’attention avait affecté les premières étapes de sa relation avec Meghan.

“La première fois que Meghan et moi nous sommes réunis pour qu’elle vienne rester avec moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché de Londres et avons prétendu que nous ne nous connaissions pas”, a-t-il déclaré, disant qu’il portait une casquette de baseball qui couvrait ses yeux. éviter d’être reconnu.

Bien qu’il ait critiqué le comportement de certains médias aux États-Unis, Harry a déclaré que la situation s’était améliorée pour lui et sa famille depuis qu’ils ont déménagé en Californie.

Il a été annoncé en février dernier que Harry et Meghan ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale britannique, après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

«Vivant ici maintenant, je peux lever la tête et je me sens vraiment différent… vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre», dit-il.

“Je peux porter Archie à l’arrière de mon vélo … Je n’aurais jamais eu la chance de le faire.”

Au cours du podcast, Harry a également abordé le changement d’attitude envers la santé mentale dans la société.

«Le fait de devenir public, surtout maintenant dans le monde d’aujourd’hui, est un signe de force plutôt que de faiblesse», a-t-il déclaré, avant de soutenir que la santé mentale est, en fait, la santé publique.

“Je pense que deux des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le monde aujourd’hui sont la crise climatique et la santé mentale, et les deux sont intrinsèquement liés”, a-t-il déclaré.

«Si nous négligeons notre bien-être collectif, nous sommes fondamentalement finis, car si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre soin des autres. Si nous ne pouvons pas prendre soin les uns des autres, nous ne pouvons pas prendre soin de cette maison dans laquelle nous vivons tous, donc tout cela fait partie de la même chose.

Harry a travaillé sur une série documentaire en plusieurs parties intitulée “The Me You Can’t See” avec Oprah Winfrey, qui vise à aider à lever le voile sur l’état actuel de la santé mentale et du bien-être émotionnel.

La série, qui mettra en vedette des invités de premier plan, sera présentée en première le 21 mai sur Apple TV +.