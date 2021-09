Le prince Harry salue un adorable chien policier lors d’une visite officielle à New York | Royale | Nouvelles

À quelques heures de la Californie, qui les abrite désormais, le duc et la duchesse de Sussex ont entamé jeudi un voyage de trois jours à New York. Dans le cadre de leur première apparition depuis la naissance de Lili, le couple a visité le One World Trade Center avec le maire de New York Bill de Blasio et le gouverneur de l’État de New York Kathy Hochul.

En partant, quelque chose d’inhabituel a surpris un journaliste qui prenait une photo du couple.

Il s’est ensuite rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur ce qu’il venait d’immortaliser.

“Je pense que je viens de voir le prince Harry dire bonjour à un chien”, a tweeté Dave Maclean avant de recevoir plus d’un millier de likes.

Bien qu’un groupe de sécurité ait empêché quiconque de s’approcher du duc, des images du couple royal montrent Harry mettant respectueusement sa main sur son ventre et penchant légèrement la tête pour le saluer.

En réponse au tweet, des centaines de fans de Royal ont jailli de l’interaction.

VelmaRThompson1 a répondu : « Harry dire « bonjour » à un chien policier ne me surprendrait PAS.

“Ce petit geste peut être un outil” de normalisation “pour lui lorsqu’il se trouve dans ces situations très médiatisées.”

L’utilisateur AllSussextweets a ajouté: “Il le ferait absolument. N’oubliez pas qu’il a remercié les chevaux lorsqu’il a annoncé la naissance d’Archie.

Harry et Meghan sont connus pour leur amour des animaux.

La duchesse de Sussex a précédemment déclaré que les chiens de sauvetage avec lesquels elle vivait “signifiaient le monde absolu” pour elle et les avait appelés “mes amours” et “mes garçons”.

Le couple a maintenant deux chiens : le labrador noir Pula et le beagle Guy.

La passion de Meghan pour les chiens l’a même aidée à tisser des liens avec la reine, dont l’intérêt pour les chiens n’est pas un secret.

Dans leur interview de fiançailles en 2017, Harry a révélé que les corgis et dorgis de la reine avaient pris Meghan “tout de suite”.

Il a dit: “Et les corgis t’ont tout de suite pris.

“J’ai passé les 33 dernières années à me faire aboyer dessus ; celui-ci arrive, absolument rien…”

Décrivant le moment, Meghan a déclaré: “Juste allongé sur mes pieds pendant le thé, c’était très doux.”

Et Harry a ajouté: “… juste en remuant la queue et j’étais comme argh.”

Harry a déjà été filmé en train de parler à des animaux, cependant, les circonstances étaient très différentes.

En 2019, alors que le duc annonçait l’arrivée de son premier fils Archie, il a conclu sa déclaration de 90 secondes au château de Windsor en remerciant poliment une paire de chevaux qui sont passés par là.