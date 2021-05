Le prince Harry «s’amuse clairement» aux États-Unis, déclare un expert en langage corporel | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a prononcé un discours lors du concert de charité Vax Live à Los Angeles au début du mois. Le prince Harry a été accueilli par une foule enthousiaste et a demandé que les vaccins soient «distribués à tout le monde partout».

L’expert en langage corporel Darren Stanton, qui a de l’expérience dans l’analyse des membres de la famille royale, a noté à quel point le duc semble plus «détendu».

Il a déclaré à Express.co.uk: «Je pense que le fait qu’il ne porte pas de costume-cravate est assez informel avec une chemise à col ouvert et un pantalon décontracté reflète ce qu’il ressent à l’intérieur.

«C’est presque comme s’il en avait assez ‘J’ai été exposé pour le public et on me dit toujours d’avoir l’air impeccable lorsque je m’engage avec le public’.

«Ici, nous voyons une version informelle très détendue d’Harry s’amusant clairement et de la situation.»

Le prince Harry est apparu seul à l’événement alors que sa femme très enceinte, Meghan Markle, restait à la maison.

Le concert a eu lieu dans le cadre de l’effort international de vaccination contre le COVID-19 et comprenait plusieurs célébrités telles que Selena Gomez et Jennifer Lopez.

Le prince Harry a déclaré au public enthousiaste: «Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant qu’il n’y aura pas une distribution équitable dans tous les coins du monde.

«Cette pandémie ne prendra fin que si nous agissons collectivement.

“Le virus ne respecte pas les frontières et l’accès au vaccin ne peut être déterminé par la géographie.”

Cependant, l’expert en langage corporel a souligné à quel point il n’a pas l’air particulièrement confiant mais plutôt «humble et doux».

Il a déclaré: «Je ne pense pas qu’il ait l’air particulièrement confiant dans cet engagement public ou dans de nombreux autres.

«Lorsque les artistes ou les orateurs essaient de s’approprier la scène, ils utilisent généralement autant d’espace que possible avec leur corps, comme écarter les pieds ou faire de grands gestes de la main.

«Harry ne fait ni l’un ni l’autre, ce qui dit qu’il ne souhaite pas être perçu comme arrogant ou égoïste, il se présente comme une personne humble, douce et authentique.

Meghan et Harry sont les présidents de campagne de Vax Live, organisé par le groupe anti-pauvreté Global Citizen.

Vax Live exhorte les gouvernements à s’engager en faveur de l’équité en matière de vaccins en faisant don de doses et de ressources.