Le prince Harry s’apprête à expliquer les raisons de l’interview d’Oprah « Il connaît la vraie histoire » | Royale | Nouvelles

L’annonce du prince Harry de publier ses mémoires d’ici l’année prochaine lors du jubilé de platine de la reine a été un coup dur pour la famille royale. Neil Sean, un correspondant médiatique qui a été signalé par une source proche, a révélé que le prince Harry allait éclairer certaines raisons «épineuses» dans ses mémoires pour avoir un tête-à-tête avec Oprah Winfrey au sujet de sa famille. Il est dit que l’interview contestée était censée être retardée comme le « comble du mauvais goût », mais a été diffusée pour s’abstenir de fuites sans précédent.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Maintenant, selon cette bonne source, SAR le prince Harry, veut apparemment expliquer les raisons pour lesquelles il a poursuivi cela, mais ce que l’on me dit, c’est ceci.

« Non seulement abordera les raisons pour lesquelles il a fait l’interview et s’est également assis et a beaucoup revu avec Oprah Winfrey.

« Ce serait intéressant en soi étant donné le genre d’erreurs qui se sont produites lors de cette interview en particulier, mais aussi des raisons d’aller de l’avant à un moment si difficile.

« N’oublions pas bien sûr que cette période particulière aurait également été bouleversante pour le prince Harry. Vous savez après tout, il fait toujours partie de la famille, mais nous ne pouvons que supposer qu’il connaît la véritable histoire des raisons pour lesquelles la société de production a travaillé fort et bien sûr ! Il doit vivre avec depuis que cela a été diffusé.

JUST IN: Kate Middleton affronte d’abord la famille royale alors que la duchesse trace le chemin royal

Une source proche de Buckingham Palace a révélé que la société de production de l’interview avait décidé de distribuer la vidéo controversée pour éviter qu’elle ne fuie, même s’il a été suggéré qu’elle soit retardée.

Les mémoires du duc de Sussex qui seront bientôt publiés sont connus pour dévoiler des « détails explosifs » et des informations sur le prince William.

Le Dr Owens est un ancien professeur d’université et l’auteur de « The Family Firm. La monarchie, les médias de masse et le public britannique, 1932-53′.

Il a affirmé : « Il doit y avoir une sorte de détails explosifs là-dedans, il veut vendre un livre.

LIRE LA SUITE: Le prince William a «protégé» le prince Harry alors qu’il affrontait «l’angoisse de la princesse Diana»

« Donc, nous pourrions avoir une image plus complète de ce qu’ils ont ressenti et pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait en termes de Megxit. »

Parlant des mémoires, le Dr Owens a ajouté: « Tout comme l’interview d’Oprah, c’est la première fois qu’un royal va consigner par écrit son interprétation de ce qui s’est passé. »

Selon l’annonce du prince Harry concernant son livre sur le site Web de l’organisation à but non lucratif du couple royal « Archewell », il a déclaré qu’il n’écrivait pas le livre en tant que « Prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu ».