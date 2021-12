Le prince Harry s’apprête à recevoir une leçon de service royal du cousin de la reine ‘Steady Eddie’ | Royale | Des nouvelles

Le livre royal du duc de Kent devrait être publié en mai avant l’autobiographie révélatrice du duc de Sussex. Edward, connu sous le nom de « Steady Eddie » dans la famille royale, racontera l’histoire d’une vie en soutenant les travaux publics de la reine.

Une source proche du duc a déclaré au rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden: « Le livre d’Edward visera à montrer que les membres les plus réussis de la famille royale sont ceux qui soutiennent la reine et ne sont pas en concurrence avec elle. »

Le livre de 304 pages d’Edward, intitulé A Royal Life, est co-écrit par le biographe royal Hugo Vickers.

Une source a déclaré au Daily Mail : « Son implication a commencé en tant qu’assistant lors du premier verrouillage national de Covid.

« Incapable de s’acquitter de ses engagements officiels ou de ses fonctions militaires et caritatives, le duc a eu l’idée de formuler quelques réflexions sur ce qu’implique le travail pour la famille royale.

« À cet égard, ce n’est pas un mémoire révélateur.

« Mais il a parlé de son père et de sa mère et certains souvenirs sont très émouvants. »

Il est entendu que la reine est au courant de la publication de son cousin.

Le livre d’Edward devrait sortir des mois avant que le petit-fils du monarque ne partage ses propres mémoires.

Il a déclaré: « J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le voir rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de les années.

« Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit.

« C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante. »

Les membres de la famille royale devraient se préparer après qu’Harry ait fait une série de déclarations explosives sur la monarchie dans son interview avec Oprah Winfrey avec Meghan.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 et se sont installés dans leur nouvelle vie à Montecito.