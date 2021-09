Le prince Harry s’apprête à retourner à New York dans SEMAINES pour célébrer les «héros» | Royale | Nouvelles

Selon un communiqué de presse de l’Intrepid Museum de New York, le duc de Sussex sera l’invité d’honneur d’un gala pour remettre des prix aux militaires, aux anciens combattants et aux membres de leur famille. Après un voyage de trois jours dans la grosse pomme qui a été scruté dans le monde entier, le prince Harry sera de retour à New York le 10 novembre pour assister au gala annuel « Salute to Freedom ».

Le gala “reconnaît un leadership extraordinaire et honore les hommes et les femmes courageux qui servent pour la défense de notre nation”, selon le communiqué publié par le musée.

Harry devrait décerner les Intrepid Valor Awards à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec les blessures invisibles de la guerre.

Le duc a déjà utilisé sa plate-forme à plusieurs reprises pour parler des problèmes de santé mentale au sein de l’armée et des anciens combattants.

“Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, duc de Sussex, d’avoir honoré et amplifié les histoires de ces héros et d’avoir aidé à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et femmes en uniforme”, a déclaré Susan Marenoff-Zausner, présidente de l’Intrepid. Musée.

Outre le père d’Archie, le musée a annoncé la présence de l’icône musicale Jon Bon Jovi et de l’entrepreneur médiatique Bob Pittman, qui recevront tous deux des prix spéciaux.

Le nom de Meghan Markle est introuvable dans le communiqué de presse, ce qui suggère que Harry pourrait y assister seul.

“Nous sommes incroyablement fiers de décerner les premiers prix Intrepid Valor à cinq personnes incroyables qui sont allées au-delà de l’appel du devoir et ont persévéré dans des circonstances extraordinaires”, a déclaré Mme Marenoff-Zausner.

“C’est un principe fondamental de notre institution d’être là pour nos militaires et anciens combattants, qui sont toujours là pour nous tous.”

LIRE LA SUITE: Témoin qui a vu Andrew danser avec l’accusateur prêt à témoigner

Des amis de longue date, Harry et Jill (ils se sont rencontrés en 2013), ont été rejoints en ligne par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et Kenneth Fisher, président-directeur général de la Fisher House Foundation.