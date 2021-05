Le prince Harry s’attaque à «l’effet d’entraînement» après le reportage de Diana BBC – «lui a finalement pris la vie» | Royal | Nouvelles

Harry a déclaré que les mauvaises pratiques médiatiques étaient encore répandues, mais s’est félicité d’une enquête qui a révélé qu’un journaliste de la BBC a obtenu de manière trompeuse une interview de sa mère, la princesse Diana, comme premier pas vers la justice.

Il a déclaré: «Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service. Elle était résiliente, courageuse et incontestablement honnête.

«L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.

«À ceux qui ont pris une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée. C’est le premier pas vers la justice et la vérité. Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et même pire – sont encore répandues aujourd’hui.

«Autrefois, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

«Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu’elle représentait.

Le prince William a également publié une déclaration cinglante critiquant la BBC pour ses échecs autour de l’interview de sa mère avec Panorama, qui, selon lui, a exacerbé sa «peur, sa paranoïa et son isolement».

William a déclaré qu’il était resté avec “une tristesse indescriptible” de savoir que les lacunes de la société avaient “contribué de manière significative” à l’état d’esprit de Diana, princesse de Galles dans les dernières années de sa vie.

“Elle a été ratée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles”, a déclaré le duc.

Plus à venir…