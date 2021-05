Le prince Harry s’attaque à une invasion de la vie privée après le déménagement à Los Angeles: «Nous ne voulions pas vivre ici! | Royal | Nouvelles

Le prince Harry, le duc de Sussex, a attaqué les personnes qui ont insisté sur le fait que Meghan Markle et lui auraient dû s’attendre à être traqués par les paparazzi. En parlant de l’expert en fauteuil avec Dax Shepard, il a soutenu qu’il y avait une multitude de raisons pour lesquelles cela était injuste. Il a également insisté sur le fait que lui et la duchesse de Sussex n’avaient pas l’intention de rester à Los Angeles pour fonder une famille.

Le prince Harry a déclaré: “La façon dont je vois les choses est de vivre ici, à une heure en dehors de LA, c’est une frénésie alimentaire ici.

“Nous avons passé les trois premiers mois et demi à vivre chez Tyler Perry

«Les hélicoptères, les drones, les paparazzi coupant la clôture, c’était de la folie.

“La réponse des gens était à quoi vous attendez-vous si vous vivez à Los Angeles.”

NE MANQUEZ PAS: Kevin Maguire explique pourquoi le prince Harry n’abandonne pas les titres royaux

Le duc de Sussex a ensuite exposé les nombreuses raisons pour lesquelles il estimait qu’il s’agissait d’une justification injuste pour son traitement et celui de sa famille.

Il a dit: “Eh bien, tout d’abord, nous ne voulions pas vivre à Los Angeles.

«C’est une sorte de zone de rassemblement avant d’essayer de trouver une maison.

“Deuxièmement, comme c’est triste que si vous vivez à Los Angeles et que vous êtes bien connu, il vous suffit de l’accepter.”

“Alors que sont les droits de l’homme en tant qu’individu et en tant que famille, vous dites au moment où vous sortez de chez nous que c’est la saison ouverte et le jeu gratuit, à cause de l’intérêt public?

«Il n’y a aucun intérêt public à emmener vos enfants se promener sur la plage.

“Ce ne sont pas des nouvelles, c’est mon problème avec ça, les nouvelles devraient rester comme des nouvelles.”