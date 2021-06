Le prince Harry sauvage après avoir affirmé que Duke «veut assister» à la fête du jubilé de la reine | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont fait sensation dans le monde en démissionnant de leur poste de membres de la famille royale en mars 2020. Ils ont depuis fait un certain nombre d’allégations explosives, dont certaines de racisme au sein de la famille royale.

Le jubilé de platine de la reine, marquant 70 ans sur le trône, sera célébré par un événement de quatre jours en juin 2022.

Dans le cadre des célébrations, un concert en direct sera donné au palais de Buckingham.

Londres accueillera également le Platinum Jubilee Pageant, mettant en vedette 5 000 artistes du Royaume-Uni et du Commonwealth.

Des fêtes de rue auront lieu à travers le Royaume-Uni le dimanche 5 juin.

S’adressant à The Sun’s Fabulous, l’initié royal Phil Dampier a répondu aux informations auxquelles Harry souhaitait assister.

Il a déclaré: “Je pense qu’il est arrogant de la part de Meghan et Harry de se retirer des choses qu’ils ne veulent pas faire, c’est-à-dire des devoirs royaux normaux et de représenter la reine dans tout le Commonwealth, mais ils sont très heureux de revenir et de choisir .

« Si vous ne soutenez pas la monarchie, pourquoi célébrer 70 ans sur le trône.

“De toute évidence, il voulait revenir pour les funérailles du prince Philip, ce qui est assez juste car il s’agit de son grand-père bien-aimé, mais revenir pour célébrer le jubilé, cela sent un peu d’hypocrisie.”

“Je ne pense pas que la reine les ostraciserait, elle espère toujours que toute faille pourra être guérie.”

La reine est en passe de devenir le premier monarque britannique de l’histoire à régner pendant 70 ans.

Un initié royal a déclaré au Sun Prince que Harry voulait jouer un rôle dans les célébrations du jubilé.

Ils ont dit : « Harry veut être là. Cela cause déjà un mal de tête et ça va être très gênant.

« Où seront-ils positionnés s’ils se présentent ? A quels événements peuvent-ils assister ?

« Allons-nous les mettre sur le balcon de Buckingham Palace pour le défilé aérien ?

«C’est une célébration des 70 ans de service de la reine à la nation et ne doit pas être éclipsée.

“Il y a maintenant tellement de questions sur ce qu’il faut faire avec Harry et Meghan.”

Les Sussex vivent actuellement au nord de Los Angeles dans un manoir de 11,2 millions de livres sterling avec leur fils Archie.