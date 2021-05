Le prince Harry «se détruit» avec des interviews hollywoodiennes – «Seule Meghan peut l’arrêter» | Royal | Nouvelles

M. Burrell a averti le duc de Sussex de ne pas donner plus d’interviews après que le prince Harry ait parlé de sa santé mentale et se soit prononcé contre la parentalité de son père dans sa nouvelle série Apple “ The Me You Can’t See ”. Le documentaire Apple a été publié peu de temps après que le prince au franc-parler venait de conclure une session de The Armchair Podcast dans laquelle il avait fait des déclarations similaires. Et maintenant, M. Burrell a déclaré que le prince Harry était “aveuglé” par sa femme Meghan Markle.

L’ancien majordome pense que seule la femme du prince Harry, Meghan, peut l’empêcher de s’exprimer et de “faire plus de dégâts”.

M. Burrell a déclaré au magazine Closer: “Il a été aveuglé par Meghan.

«Il a été aveuglé par sa beauté et par ce monde hollywoodien.

“Je pense que maintenant, ce ne pourrait être que Meghan qui peut l’empêcher de faire ces interviews et de faire plus de dégâts et de se détruire.

«Il ne guérira pas s’il continue à faire ça. Cela aggravera les choses à long terme.

“Honnêtement, je n’ai aucune idée de quand il s’arrêtera.”

Dans la nouvelle série Apple, le prince Harry a parlé de sa colère et de sa confusion quant aux raisons pour lesquelles le monde pleurait sa mère alors qu’ils ne l’avaient même pas rencontrée.

Le prince Harry a expliqué: «Je montrais un dixième de l’émotion que tout le monde montrait.

Bien qu’il ait ajouté qu’elle n’aurait pas voulu qu’il se brouille avec sa famille.

M. Burell a poursuivi: “Diana aurait le cœur brisé qu’il en soit arrivé là.

«Non seulement elle serait dévastée qu’Harry soit coupé de sa famille, mais elle désapprouverait qu’il démolisse la famille royale.

“Elle voudrait qu’il arrête d’aérer son linge sale et qu’il mène une vie tranquille et privée, concentré sur ses enfants.”