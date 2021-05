Le prince Harry se plaint de la presse «plus que Donald Trump», déclare un commentateur américain | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a provoqué plus de controverse la semaine dernière après être apparu sur le podcast American Expert. Tout en discutant avec Dax Shepard à propos de la santé mentale et de la vie à Los Angeles, Harry a commencé à se plaindre de la «frénésie alimentaire» des médias entourant lui-même et sa famille. Le prince a déclaré à M. Shepard qu’il avait trouvé le premier amendement américain, qui protège la liberté de la presse, “dingue”.

Le commentateur conservateur Jesse Watters a plaisanté en disant que le duc de Sussex était pire que Donald Trump lorsqu’il s’agissait de se plaindre des médias.

Il a déclaré à The Five sur Fox News: “Eh bien, s’il pense que le premier amendement est dingue, attendez qu’il entende parler du deuxième.

“Ce type se plaint plus de la presse que de Donald Trump.”

M. Watters a ensuite demandé si Harry pouvait s’exprimer contre le premier amendement en tant que royal.

Il a dit: «Est-il membre de la famille royale? Je ne pensais pas que les Royals avaient le droit de se plaindre.

«Personne d’autre dans sa famille ne se plaint de rien d’autre que du climat, je suppose.

Au cours de l’entretien de 90 minutes avec M. Shepard, le duc de Sussex a continué à porter des accusations publiques dommageables contre des membres de sa famille, ainsi que contre l’institution royale.

En plus de critiquer les compétences parentales de son père, il a décrit la vie royale comme «un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo» et a affirmé qu’il voulait sortir quand il avait au début de la vingtaine.

Il a dit: “Je pensais que je ne voulais pas de ce travail, je ne veux pas être ici. Je ne veux pas faire ça. Regarde ce que ça a fait à ma mère.”