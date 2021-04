Le prince Harry se sent «libéré» aux États-Unis avec Meghan mais trouve la situation familiale «regrettable» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis il y a un an avec leur bébé Archie. Selon l’initié, Harry n’avait «aucun regret» sur sa nouvelle vie en Californie avec Meghan Markle.

La source a déclaré à US Weekly: « Harry n’a aucun regret.

« Il se sent libéré et excité à l’idée de commencer ce nouveau chapitre. »

L’initié a ajouté que le duc pense que déménager en Amérique « est la meilleure décision qu’il ait jamais prise ».

Selon la source, Harry espère que sa relation avec sa famille au Royaume-Uni guérira à l’avenir.

La source a déclaré: «Harry trouve la situation avec sa famille regrettable.

« Mais il dit [they have] aucun regret d’avoir déménagé… et que les choses ne font que commencer pour eux. «

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en mars de l’année dernière.

Les tensions entre les Sussex et la famille royale semblent s’être intensifiées le mois dernier en raison de l’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry passe l’anniversaire de Megxit sur une plage en Californie

Selon la rumeur, le duc de Sussex serait de retour au Royaume-Uni cet été pour dévoiler une statue de sa défunte mère aux côtés de William.

La statue de feu la princesse de Galles commandée par Harry et William devrait être installée pour marquer ce qui aurait été son 60e anniversaire.

S’exprimant dans une vidéo pour le Telegraph, l’expert royal Camilla Tominey a expliqué que les frères devront mettre sur un «front uni» après l’interview de Meghan et Harry à Oprah.