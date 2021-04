Le prince Harry se sent «mal à l’aise» après l’interview d’Oprah Winfrey et maintenant «face aux conséquences» | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex se sont entretenus avec la légende du chat américain le mois dernier et ont discuté de leur décision de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le prince Harry a déclaré à Oprah que «cela a été une expérience incroyablement difficile» pour lui et Meghan.

Les Sussex ont soulevé un certain nombre de préoccupations au sujet de leur temps en tant que membres de la famille royale, y compris des problèmes de racisme et de santé mentale.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré en réponse aux allégations formulées dans l’interview que «les souvenirs peuvent varier» mais que les problèmes seront abordés en privé.

Duncan Larcombe, auteur de «Prince Harry: The Inside Story», a affirmé qu’Harry se sentait probablement «regrettable et embarrassé» d’avoir attaqué sa famille lors de l’interview.

L’expert royal a déclaré au magazine Closer: «Harry était clairement blessé et en colère à propos de l’expérience de Meghan avec la famille royale – et a utilisé l’interview pour le sortir.

«Mais après son retour à la maison, je ne doute pas qu’il se sentait gêné, regrettable et maladroit.

«Il fait maintenant face aux conséquences. Je pense qu’il regrettera cette interview – et peut-être sa décision de quitter la famille royale.

Harry est retourné au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Le duc est depuis retourné aux États-Unis où il vit avec sa femme enceinte Meghan Markle et leur bébé Archie.

Le duc de Sussex a déclaré à Oprah: «La relation est spatiale pour le moment.

«Et, vous savez, le temps guérit toutes choses, espérons-le.

Harry, William et sa femme Kate Middleton ont été filmés en train de bavarder et de marcher ensemble alors qu’ils quittaient les funérailles à la chapelle St George de Windsor le 17 avril.

M. Larcombe a affirmé qu’Harry était dans une «situation perdante-perdante».

Il a dit: “Je ne vois pas comment Harry peut vivre cette nouvelle vie et garder les choses en harmonie avec sa famille.”

L’expert royal a ajouté: «Il est dans une course très difficile. Il pourrait y avoir des moments difficiles à venir.