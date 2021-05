Le prince Harry se tire une balle dans le pied avec Apple TV + déménage comme «récit enlevé» | Royal | Nouvelles

La série, intitulée ‘Le moi que vous ne pouvez pas voir’, porte sur la santé mentale et voit Harry, d’autres célébrités et des personnes de différents horizons partager leurs expériences et discuter de la stigmatisation qui l’entoure. Le duc de Sussex a de nouveau utilisé sa plate-forme pour dire «sa vérité» et décrire ce que c’était que d’être membre de la famille royale. Dans l’épisode cinq, on a demandé à Harry s’il se sentait toujours contrôlé par les médias depuis son interview à la bombe plus tôt cette année.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Mme Gripper a déclaré: «Je pense qu’il y a un léger défi parce que c’est sur Apple TV +.

«Je veux dire, je ne sais pas si je connais quelqu’un qui a Apple TV +, alors comment les gens vont-ils regarder ça ou combien de personnes vont regarder ça?

«Et si les gens ne le regardent pas, ils le verront inévitablement à travers le prisme de la couverture de ces histoires parce que des gens comme vous et moi mettront un point d’honneur à essayer de le regarder.

CBS a publié plusieurs extraits avant le programme actuel qui a mis le feu au monde et fait la une des journaux «partout dans le monde».

Il a rappelé comment les gens en ligne discutaient de ces clips et se décidaient à propos de l’interview avant même de voir les deux heures complètes.

De même, Harry peut constater que les gens regardent la bande-annonce de sa série Apple TV + et en tirent des conclusions parce qu’ils sont incapables de regarder le film en entier.

Dans l’épisode cinq, Harry et Oprah ont discuté de leur interview, qui a été diffusée en mars sur CBS aux États-Unis et ITV au Royaume-Uni.

Harry a déclaré: «L’interview portait sur le fait d’être réel, d’être authentique et, espérons-le, de partager une expérience que nous savons incroyablement racontable pour beaucoup de gens à travers le monde, malgré notre position unique et privilégiée.

«J’aime penser que nous avons pu dire la vérité de la manière la plus compatissante possible, laissant ainsi une ouverture pour la réconciliation et la guérison.»

Malgré ces intentions, cependant, la famille royale aurait été vraiment blessée par les commentaires et qu’elle avait creusé un fossé encore plus grand entre eux.

Alors que Harry, William et Charles ont pu parler un peu lors des funérailles du prince Philip, le duc de Sussex s’est ensuite précipité aux États-Unis pour être avec sa femme enceinte Meghan Markle.

Dans “ The Me You Can’t See ”, Harry a également affirmé que les médias et The Firm avaient travaillé ensemble contre Meghan, ce qui avait contribué à ses problèmes de santé mentale.

Il a déclaré: «Avant l’interview, à cause de leurs gros titres et des efforts combinés de The Firm et des médias pour la salir, j’ai été réveillé au milieu de la nuit par ses pleurs dans son oreiller parce qu’elle ne veut pas se réveiller. moi parce que j’en porte déjà trop. C’est déchirant.

Il a poursuivi en disant que la thérapie est ce qui les a aidés et c’est pourquoi ils sont «ici maintenant».

Le duc a ajouté que déménager à Los Angeles était «effrayant», mais il ne le regrettait pas car sa santé mentale est tellement meilleure maintenant.

«The Me You Can’t See» est disponible en streaming sur Apple TV +.