Le prince Harry s’est concentré sur le public américain car « il a des biens endommagés au Royaume-Uni » | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex, 36 ans, a annoncé le mois dernier qu’il publierait un « mémoire intime et sincère » fin 2022. La sortie provisoire du livre interviendra donc la même année que la grand-mère de Harry, la reine, célèbre son jubilé de platine. Le mémoire sera publié via Random House aux États-Unis et publié par les organisations sœurs de la société au Royaume-Uni et au Canada.

L’historien royal, le Dr Edward Owens, a suggéré que Harry était tombé en disgrâce auprès du public britannique et que son livre serait probablement un plus grand succès aux États-Unis, où vit le duc de Sussex.

L’ancien professeur à l’Université de Lincoln et auteur de « The Family Firm » a déclaré à Express.co.uk : « C’est censé être le dernier hourra de la reine, il est très peu probable qu’il y ait un 80e jubilé.

“Harry est sexy en ce moment, il est intéressant et il doit tirer ce qu’il peut de cette histoire intéressante pendant que les gens s’intéressent toujours à lui.

«C’est en grande partie écrit pour un public américain, il a endommagé des biens au Royaume-Uni.

« Dans les sondages d’opinion britanniques, il est vraiment tombé en disgrâce, le public britannique a très peu de temps pour Harry par rapport à avant le début de 2019. »

En octobre 2019, les données de YouGov ont montré que Harry avait un taux d’approbation d’environ 71% auprès du public britannique.

Mais en janvier 2020, après que Harry et son épouse Meghan Markle eurent annoncé leur intention de quitter le cabinet, cette note était tombée à environ 55%.

La popularité de Meghan au cours de la même période a également chuté – de 55% à 38%.

Très peu de détails ont été publiés sur les mémoires de Harry, dont les bénéfices doivent être reversés à des œuvres caritatives.

Les experts royaux ont également souligné le moment choisi pour les mémoires – publiés l’année où la reine célèbre ses 70 ans sur le trône – comme une source potentielle de frictions avec le palais de Buckingham.

Le Dr Owens a ajouté: “Au jubilé de l’année prochaine, la monarchie, la reine et ses conseillers diront:” Ne vous inquiétez pas, cela se passe de l’autre côté de l’océan Atlantique, c’est une célébration de la Grande-Bretagne, le Commonwealth.’

«La date de publication devient encore plus cruciale car s’il est publié avant le jubilé réel, s’il y a du matériel incendiaire et explosif contenu dans les mémoires, vous pensez presque qu’Harry pourrait même ne pas être invité.

« J’imagine qu’Elizabeth les invitera l’année prochaine à son jubilé de platine, que Meghan accepte.

“J’imagine que s’ils viennent pour le jubilé de platine, ce sera un peu comme ce qui s’est passé avec les funérailles de Philip, ce sera une brève visite puis repartie.”

Le prince Philip, mari de la reine et grand-père de Harry, est décédé en avril de cette année à l’âge de 99 ans.

Harry s’est envolé de Californie, où lui et Meghan vivent, pour se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles – son premier voyage de retour depuis que le couple a quitté la famille royale.

Meghan, qui était enceinte de leur deuxième enfant Lilibet Diana à l’époque, n’a pas fait le déplacement sur les conseils de son médecin.