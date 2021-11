Le prince Harry s’est défendu contre le refus de l’uniforme militaire lors des récompenses en raison du départ de la famille royale | Royale | Nouvelles

Harry, 37 ans, ne sera pas autorisé à porter un uniforme militaire lorsqu’il remettra des prix au gala Salute to Freedom le 10 novembre, car le royal ne détient plus de titres militaires honorifiques. Au lieu de cela, le duc de Sussex portera un costume noir lorsqu’il remettra cinq médailles aux anciens combattants à bord d’un navire de guerre à New York. Mais, alors que certains observateurs royaux suggèrent que la décision est entièrement due au départ de Harry de la famille royale, l’ancien correspondant royal Charles Rae a soutenu le duc, suggérant que ses expériences dans l’armée devraient justifier qu’il porte une tenue militaire.

S’exprimant sur GB News, M. Rae a évoqué le fait que Harry n’était pas autorisé à porter un uniforme militaire lors de la cérémonie de remise des prix, mais a soutenu le duc de Sussex.

Il a déclaré à la chaîne: « Maintenant, je suis surpris qu’Harry ne porte pas l’uniforme en Amérique parce qu’il ne représente pas la reine et pour être juste envers le garçon qu’il a servi deux fois … c’est un ancien soldat.

« Il a fait beaucoup de travail avec des soldats qui se remettent de blessures qu’ils ont subies pendant leur service.

« Et je ne vois aucune raison pour laquelle il ne devrait pas porter son uniforme pour cet événement en Amérique où il remet des médailles aux militaires américains. »

La présentatrice de GB News, Nana Akua, a défié M. Rae et a déclaré que cela pourrait être déroutant pour certains Américains qui pourraient penser que Harry est là pour des affaires royales officielles.

M. Rae n’était pas d’accord pour dire que ce serait un « message déroutant » avant de dire: « Je ne suis pas du tout d’accord avec vous là-dessus, je ne peux pas croire qu’un Américain pense réellement qu’il représente la reine sur un navire de guerre américain où il présente ces médailles. ..

« S’il portait son uniforme, et pour autant qu’il bouleverse la famille royale, eh bien, il en a fait assez pour bouleverser la famille royale au cours des deux dernières années.

« Donc, ce n’est pas quelque chose qui va provoquer une grande controverse. »

Dans une déclaration à l’époque, le palais de Buckingham a déclaré: « Après des conversations avec le duc, la reine a écrit confirmant qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer avec les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie du service public.

« Bien que tous soient attristés par leur décision, le duc et la duchesse restent des membres très appréciés de la famille. »